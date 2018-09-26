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Серена Уильямс отказалась продолжать теннисный сезон

Уильямс отказалась от участия в турнире, который пройдет в Пекине.

Фото : Robert Deutsch / USA Today Sports / Reuters26 сентября 2018, 16:09

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла решение досрочно завершить сезон. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Tennis World USA.

Уильямс отказалась от участия в турнире, который пройдет в Пекине. Ее место займет россиянка Екатерина Макарова. Турнир пройдет с 29 сентября по 6 октября. Американка завершила выступления в 2018 году, проведя лишь 24 матча. Она одержала 18 побед и потерпела шесть поражений.

Последний раз Уильямс выходила на корт в финальном матче US Open, где ей противостояла японская теннисистка Наоми Осака. Американка уступила Осаке в двух сетах: 2:6, 4:6. Американка была наказана судьей Карлосом Рамосом за подсказки ее тренера Патрика Муратоглу. Из-за несогласия с решениями судьи Уильямс вступила с ним в конфликт прямо во время матча, назвав его вором и сексистом.


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