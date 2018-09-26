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В Актобе школьного инспектора обвинили в избиении ученика

Полицейские проведут проверку.

Фото : fedpress.ru26 сентября 2018, 16:10

Школьный инспектор избил ученика в Актобе, передает Zakon.kz.

Публикация появилась на странице "aktobe_zello" в Instagram. Согласно посту в соцсети, конфликт между ними произошел 22 сентября в средней школе №2. Причиной стало отсутствие школьной формы у ученика.

В пресс-службе ДВД Актюбинской области сообщили, что по факту инцидента будет проведена проверка, по результатам которой будет принято решение. Факт применения электрошокера полицейские не подтвердили.


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