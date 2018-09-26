Тенге продолжает слабеть по отношению к другим валютам

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 360,27 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 360,21 тенге за доллар при объеме торгов 64,95 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 360,27 тенге за доллар при объеме торгов 4,1 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 359,76 тенге за доллар (+3,22 тенге), суммарный объем торгов – 170,500 млн долларов (-18 050 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 423,70 тенге за евро при объеме торгов 600 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России (RUBKZT_TOD) составил 5,4746 тенге за рубль при объеме торгов 23 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4739 тенге за рубль (+0,0715 тенге), суммарный объем торгов – 35 млн рублей (+3 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара – 361-363 тенге, евро - 423,5-426,5 тенге, рос.рубля - 5,46-5,52 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.

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