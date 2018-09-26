Анонимные платежи в Казахстане могут запретить

Сейчас в соответствии с законом о платежах можно анонимно рассчитываться до 10 МРП.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр внутренних дел Калмуханбет Касымов сообщил о том, что в Казахстане могут запретить киви-кошелек и все анонимные платежи, передает корреспондент Zakon.kz.

Такие меры принимаются отчасти для того, чтобы пресечь торговлю наркотиками.

«К нам поступило поручение и в Нацбанк для того, чтобы киви-кошельки убрать. Дело в том, что в соответствии с законом о платежах, можно анонимно рассчитываться по сумме до 10 МРП», - сказал он.

По его словам, все анонимные платежи должны быть запрещены.

«Мы считаем, что это неправильно, что анонимно деньги переводят. Считаем, должны исходить только с именами. Поэтому мы остановим анонимную торговлю в интернете», - подчеркнул глава ведомства.

Также министр ответил, что именно анонимные платежи препятствуют борьбе с наркодиллерами.

«Они по Телеграмму сообщают, а потом ходят и разбрасывают в разных местах. Если мы даже выследим, то продавца мы никогда не задержим, а возьмем потребителя. Это не совсем полноценная борьба», - заметил К. Касымов.

Ксения Давыдова, Астана

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