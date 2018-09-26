Почему в Туркменистане отменяют бесплатные услуги ЖКХ

Колебания на мировом рынке энергоносителей достаточно больно бьют по стране.

Власти Туркменистана были вынуждены отказаться от бесплатного предоставления населению воды, газа и электроэнергии с 1 января 2019 года из-за ухудшении экономического положения страны, считает Андрей Грозин — заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ, передает РИА Новости.

Постановление президента Туркменистана предписывает с 1 января 2019 года упразднить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли в целях продолжения развития свободных рыночных отношений, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны. Сообщается, что обеспечение ими будет производиться на платной основе по льготным ценам. О том, сколько будут стоить электричество, газ и вода, не сообщается.

По словам Грозина, в решении властей Туркменистана нет никакой новости, в республике последовательно отказываются от "завоеваний" прежнего президентства. То есть в последние полтора-два года официальный Ашхабад шаг за шагом упраздняет "излишества" в виде части предоставляемой бесплатно электроэнергии, соли, газификации по низким тарифам, низкой социально дотируемой стоимости транспорта и так далее.

"Это общая тенденция. Она отмечается в связи с ухудшающимся экономическим положением в стране. Других вариантов здесь нет. А заявления по поводу того, что в стране все так хорошо, что можно теперь отказаться от бесплатной соли, воды и электричества — они, конечно, не совсем соответствуют действительности, мягко говоря", — сказал Грозин.

Он отметил, что Туркменистан – закрытая республика, поэтому реально оценить экономические параметры достаточно сложно. Эксперт добавил, что складывается ощущение об ухудшении экономической ситуации из месяца в месяц, денег в бюджете становится меньше.

Как пояснил Грозин, колебания на мировом рынке энергоносителей достаточно больно бьют по стране. Он напомнил, что единственным серьезным экспортным продуктом страны является газ, а покупателем – Китай, который ранее выделил стране на развитие, в том числе, топливно-энергетического комплекса Туркменистана от 8 до 12 миллиардов долларов, но страна вынуждена расплачиваться за полученные кредиты. Кроме этого, как добавил эксперт, у Ашхабада испортились торгово-экономические отношения с другими соседями, в том числе с Россией и Ираном.

По мнению Грозина, в случае внутренней нестабильности или внешних воздействий, ожидать действенной помощи от союзников или международного сообщества можно, но затруднительно.

"Туркмении придется, в первую очередь, решать свои внутренние и внешние проблемы, реагировать на эти вызовы, парировать их как-то в основном опираясь на собственные силы. А вот хватит ли этих сил, это очень большой вопрос", — подчеркнул эксперт.

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