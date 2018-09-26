Полицейский стрелял в коллегу в Алматы
Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением.
Фото : из открытых источников26 сентября 2018, 18:42
26 сентября в Алматы произошло чрезвычайное происшествие с участием сотрудников полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.
Инспектор местной полицейской службы города произвел выстрел в своего коллегу. Последний с огнестрельным ранением госпитализирован в медицинское учреждение.
Обстоятельства происшедшего выясняются, уточнили в Министерстве внутренних дел.
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