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Полицейский стрелял в коллегу в Алматы

Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением.

Фото : из открытых источников26 сентября 2018, 18:42

26 сентября в Алматы произошло чрезвычайное происшествие с участием сотрудников полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.

Инспектор местной полицейской службы города произвел выстрел в своего коллегу. Последний с огнестрельным ранением госпитализирован в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшедшего выясняются, уточнили в Министерстве внутренних дел.


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