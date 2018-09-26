Тело пятилетнего казахстанца не отдают родителям в Корее из-за долгов

Родители должны за лечение скончавшегося малыша более 35 миллионов тенге.

Южнокорейская клиника не отдает тело 5-летнего казахстанца из-за многомиллионного долга за лечение, пишет ИА «NewTimes.kz».

Как сообщил отец скончавшегося 23 сентября в Сеуле мальчика Виктор Унру, сейчас долг перед клиникой составляет 98 тысяч долларов — более 35 млн тенге. При этом южнокорейские медики категоричны: пока нет денег — не будет тела.

Пятилетний Богдан год боролся со злокачественной опухолью. Его родители надеялись, что помочь сыну смогут в Южной Корее. Однако восемь месяцев в клинике Сеула результатов не дали: 23 сентября мальчик скончался.

Клиника выставила родителям ребенка счет — более 98 тысяч долларов. В эту сумму включены услуги госпитализации, реанимации и морга. Медики заявили, что не отдадут родителям тело сына, пока на счетах клиники не появится сумма задолженности.

«Сумма нашего долга выросла — реанимация, препараты очень дорогие, в сутки выходило примерно 5-6 тысяч долларов. Сейчас по 80 долларов в сутки капает за морг. Мы не знаем, как закрыть долг. У нас нет такого имущества, чтобы продать его и выплатить деньги клинике», ― в отчаянии говорит отец мальчика Виктор Унру.

Он уточнил, что в августе 2017 года у Богдана диагностировали остеосаркому — злокачественное новообразование костной ткани. По словам Виктора, лечение в Казахстане не помогло.

Сейчас неравнодушные казахстанцы собирают деньги на погашение долга в клинике Сеула и транспортировку тела Богдана домой. Пока набралось около 10 тысяч долларов.

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