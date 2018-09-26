Депутаты: До каких пор монополисты будут решать свои задачи за счет населения и МСБ?

Фракция «Ак жол» обратилась к главе Минэнерго РК.

26 сентября на пленарном заседании Мажилиса Меруерт Казбекова обратилась к министру энергетики, озвучивая депутатский запрос фракции с вопросом, до каких пор монополисты будут решать свои задачи за счет населения и МСБ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДПК «Ак жол».

В первую очередь депутаты сочли необходимым напомнить о том, что в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президент отметил, что Правительству совместно с НПП «Атамекен» необходимо принять меры по фронтальному снижению всех видов издержек для бизнеса. Особенно это касается стоимости услуг в энергетике, транспорте и логистике, а также в ЖКХ, подчеркнули в «Ак жоле».

По информации Министерства энергетики, планируется укрупнение региональных электросетевых компаний, и к 2022 году их количество будет сокращено на 30% - это означает ликвидацию 50-ти энергопередающих организаций (ЭПО) в течение 5 лет.

Кроме того, было отмечено, что будет выстроена эффективная цепочка энергообеспечения: станция-KЕГОК-РЭК и затем – ЭПО-потребитель.

В 2017 году, в ходе работы над законопроектом об электроэнергетике депутаты уже ужесточили требования к энергопередающим организациям – это должно было стать стимулом к процессу их объединения и снижению тарифов. Но по истечению года количество энергопередающих организаций не сократилось. Так, на сегодняшний день в Госрегистре субъектов естественных монополий состоит 142 организации - на 4 больше, чем в начале 2017 года, следовательно, планировавшегося снижения тарифов для потребителя не произошло.

Еще одна проблема, которая не может найти решения на протяжении многих лет - это бесхозные электрические сети, которых в стране 1 тыс. 336 км. Государство освободило от налогов передачу бесхозных сетей и предусмотрело возможность переоформления государственной собственности. Но несмотря на это, монополисты наотрез отказываются принимать сети, мотивируя это высокими затратами на их реконструкцию и содержание. Хотя сегодня необходимые затраты на содержание бесхозных сетей субъект естественной монополии может предусмотреть при подаче новой заявки на утверждение тарифа.

В рамках реализации госпрограмм строительства жилья появляются новые электросети.

Новые потребители исправно платят по счетам, но и эти сети тоже можно назвать бесхозными. И когда случается авария, то руководство горсетей разводит руками – мол, эти сети не на балансе.

Тяжбы, как правило, заканчиваются ремонтом, но на принципах благотворительности со стороны монополиста. И такая ситуация во всех регионах, в том числе - и в Астане, и в ее пригородах.

Фракция «Ак жол» недовольна сложившейся ситуацией и уверена, что вопросы требуют неотлагательного решения – они негативно влияют на социальное самочувствие и в целом на развитие экономики страны.

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