Ботанический сад Алматы останется на республиканском балансе

Вопрос о передаче главного ботанического сада страны на городской баланс рассматривался в течение этого года.

Вопрос о передаче Главного ботанического сада в коммунальную собственность Алматы решен — сад останется на республиканском балансе. Об этом Sputnik Казахстан рассказал заместитель акима города Султанбек Макежанов.

"В связи с тем, что общественность обращается по вопросам санитарного состояния и ухода, много вопросов было задано. Рассматривалось несколько вариантов финансирования и содержания в надлежащем состоянии. Один из вариантов был — коммунальная собственность. Ну, этот вариант отпадает. Закон не позволяет особо охраняемые природные территории республиканского значения передавать на местный баланс — ни в коем случае", — рассказал Макежанов.

По словам директора Института ботаники и фитоинтродукции Гульнары Ситпаевой, вопрос с передачей Главного ботанического сада был решен с участием премьер-министра и акима города.

"Недавно была встреча у премьер-министра, этот вопрос обсуждался с участием нашего министра (Главный ботанический сад находится в подчинении министерства образования и науки – Sputnik), акима города… И тогда это стало известно. То есть, сейчас решается вопрос так, как огласил замакима Макежанов: обсуждается возможность внести изменения в закон "Об особо охраняемых природных территориях", чтобы акимат мог бы софинансировать, принимать участие в развитии инфраструктуры ботанического сада", — рассказала Ситпаева.

Также она ответила на вопрос, считает ли она, что финансирование из местного бюджета будет дополнением к республиканскому, а не его частичной заменой.

"Это будет дополнение, потому что основной – республиканский бюджет, так как особо охраняемая природная территория республиканского значения. Это и наши научно-технические программы, и гранты, другие проекты, которые выполняются в рамках госзаказа", — объяснила Гульнара Ситпаева.

Вопрос о передаче Главного ботанического сада в коммунальную собственность города рассматривался властями в этом году. Так, в июне руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асет Масабаев заявил, что вопрос будет решен до конца 2018 года.

Появились критики возможного нововведения: по их мнению с изменением схемы финансирования сад может утратить статус особо охраняемой природной территории.

Главный ботанический сад собирались реконструировать на средства Фонда Булата Утемуратова. Сейчас проходят общественные слушания по эскизному проекту. Если проект, разработанная техническая его часть и экологическое обоснование будут одобрены, работы должны начаться этой осенью.

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