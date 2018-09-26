Аким области Ж. Туймебаев поздравил жителей района с праздником и пожелал им здоровья, мира и благополучия.

В Туркестанской области отметили 90-летие Тюлькубасского района. В рамках празднования в районном Доме культуры им. М.Х.Дулати прошла научно–практическая конференция на тему "Тамыры терең, тарихы кемел - Түркібасы". Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Выступая с поздравительной речью, аким области Ж.Туймебаев поздравил жителей района с праздником и пожелал им здоровья, мира и благополучия.

"В своей программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Глава государства по-особенному описывает священные и сакральные места Казахстана. Подобных мест в Туркестанской области очень много. В этом году в нашем регионе несколько районов отмечают свое девяностолетие, и Тюлькубасский район тому не исключение. В этом году исполняется 90 лет со дня основания Тюлькубасского района. Я поздравляю вас с этой знаменательной датой, желаю жителям района благополучия и процветания", - сказал Ж. Туймебаев.

Наряду с этим, в ходе конференции глава региона наградил ряд граждан благодарственными письмами. Кроме того, с докладами выступили общественный деятель З. Турисбеков, ученые М. Мырзахметов, Д. Кожамжарова и Д. Камзабек.

Далее празднование продолжилось в парке «Тұңғыш Президент» села Т. Рыскулов, где прошли спортивные состязание и игры. Помимо этого, была организована выставка мастеров прикладного искусства.

В продолжение мероприятия гостям был представлен праздничный концерт с участием известных творческих коллективов и артистов области. Мероприятие завершилось красочным фейерверком.

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