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Четырехлетний пострадавший в ДТП в Атырау до сих пор в реанимации

У него перелом позвоночника, левого бедра, травма брюшной полости, грудной клетки, ушиб головного мозга.

Фото : из открытых источников26 сентября 2018, 22:40

О состоянии 4-летнего ребенка, попавшего в ДТП, в котором погибли его тетя и двоюродная сестра, рассказали медики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ребенок находится в реанимации. У него перелом позвоночника, левого бедра, травма брюшной полости, грудной клетки, ушиб головного мозга. Мальчик до сих пор в реанимации. Состояние стабильно тяжелое», - сообщил заведующий отделением Атырауской областной детской больницы Сергей Хван.

ДТП произошло в прошлую субботу в одном из пригородных поселков. На большой скорости автомашина врезалась в стоящих перед пешеходным переходом людей. 37-летняя женщина, державшая на руках трехлетнего ребенка, сумела инстинктивно оттолкнуть племянника, на которого пришлась часть удара. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались на месте. По этому факту возбуждено уголовное дело.


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