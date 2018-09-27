Совбез ООН: Казахстан призывает Иран выполнять соглашение

Кайрат Абдрахманов предложил учесть новые возникающие основания для беспокойства.

Основной темой Совета Безопасности ООН под председательством президента США Дональда Трампа был заявлен Иран, сообщает ТАСС.

Представители Ирана (на Генассамблею приехали президент ИРИ Хасан Роухани и глава МИД Джавад Зариф) решили встречу проигнорировать. Иран не является членом Совета Безопасности, но как страна, имеющая прямое отношение к обсуждаемой теме, имел право обратиться с соответствующей заявкой к председателю СБ ООН.

За исключением президента США все участники заседания высказали за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Так, Ван И отметил, что "СВПД получил единогласное одобрение Совета Безопасности ООН" и является "жизнеспособным соглашением". Он призвал Иран выполнять все взятые на себя обязательства в рамках сделки. Вместе с тем, подчеркнул глава МИД КНР, должно быть соблюдено "легитимное право всех стран на поддержание с Ираном нормальных экономических отношений и ведение с ним торговли".

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, говоря о СВПД, предложил "учесть новые возникающие основания для беспокойства и вызовы посредством всех имеющихся в наличии средств дипломатии, но без уничтожения предыдущих достижений, совершенных с таким трудом".

Мэй также назвала СВПД эффективным инструментом недопущения появления у Ирана ядерного оружия и подтвердила приверженность Лондона сохранения сделки, "покуда Иран будет полностью выполнять взятые на себя обязательства". В свою очередь Макрон подтвердил, что Тегеран несмотря на возобновление санкций со стороны США, продолжает соблюдать СВПД. "Эта ситуация должна быть поддержана соблюдением всех положений СВПД и подкрепляющей его резолюции, которые действительны для всех членов ООН, а не только для Франции, Германии и Соединенного Королевства", - заявил французский лидер.

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