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Совбез ООН: Казахстан призывает Иран выполнять соглашение

Кайрат Абдрахманов предложил учесть новые возникающие основания для беспокойства.

Фото : казахстанская правда27 сентября 2018, 06:25

Основной темой Совета Безопасности ООН под председательством президента США Дональда Трампа был заявлен Иран, сообщает ТАСС.

Представители Ирана (на Генассамблею приехали президент ИРИ Хасан Роухани и глава МИД Джавад Зариф) решили встречу проигнорировать. Иран не является членом Совета Безопасности, но как страна, имеющая прямое отношение к обсуждаемой теме, имел право обратиться с соответствующей заявкой к председателю СБ ООН.

За исключением президента США все участники заседания высказали за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Так, Ван И отметил, что "СВПД получил единогласное одобрение Совета Безопасности ООН" и является "жизнеспособным соглашением". Он призвал Иран выполнять все взятые на себя обязательства в рамках сделки. Вместе с тем, подчеркнул глава МИД КНР, должно быть соблюдено "легитимное право всех стран на поддержание с Ираном нормальных экономических отношений и ведение с ним торговли".

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, говоря о СВПД, предложил "учесть новые возникающие основания для беспокойства и вызовы посредством всех имеющихся в наличии средств дипломатии, но без уничтожения предыдущих достижений, совершенных с таким трудом".

Мэй также назвала СВПД эффективным инструментом недопущения появления у Ирана ядерного оружия и подтвердила приверженность Лондона сохранения сделки, "покуда Иран будет полностью выполнять взятые на себя обязательства". В свою очередь Макрон подтвердил, что Тегеран несмотря на возобновление санкций со стороны США, продолжает соблюдать СВПД. "Эта ситуация должна быть поддержана соблюдением всех положений СВПД и подкрепляющей его резолюции, которые действительны для всех членов ООН, а не только для Франции, Германии и Соединенного Королевства", - заявил французский лидер.


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