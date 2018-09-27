Казахстанцам не всегда выгодно расплачиваться банковской картой

За оплату картой банки взымают свои проценты. Чтобы не терять прибыль, предприниматели делают наценку.

Казахстанцам стало невыгодно расплачиваться банковской картой. Во многих торговых точках за безналичный расчет взимают дополнительные проценты. Проще говоря, один и тот же товар продают по разным ценам. И тем, кто предпочитает расплачиваться картой, он обходится дороже, передает 31 Канал.

Казахстанцы жалуются, что в аптеках, магазинах и других торговых точках им приходится переплачивать за безналичный расчет. Так ли это на самом деле, журналисты мы решили проверить, проведя эксперимент. В одной из аптек Алматы в ответ на вопрос "Если картой платить, я переплачиваю?", был получен ответ "Да, 5 %. Потому что у нас со скидкой".

– 380 тенге, а если картой платить, сколько будет? Почему вы так делаете?

– Я не знаю, я не ставлю цены. 400 будет.

– Никто не возмущается?

– Возмущаются, не возмущаются – такие правила.

– Вас не проверяют?

– У нас всё по закону.

В департаменте госдоходов по данному факту сообщили, что вопрос должен контролировать Национальный банк. В финрегуляторе перенаправили в Комитет по регулированию естественных монополий. Те посчитали, что контроль цен – обязанность Комитета по защите прав потребителей. Найти концы оказалось невозможно. Пришлось переадресовать вопрос Министерству финансов – и снова в Национальный банк. Возмущенные люди тоже остаются один на один со своей проблемой в этом замкнутом кругу.

Айдос Нурбаев, замначальника Управления надзора платежных систем НБ РК:

– В рамках нашего закона о платежах и платежных системах предусмотрена такая норма, где субъекты торговой деятельности обязаны не превышать цены вне зависимости от способа оплаты. Это законодательством запрещено завышение. А в отношении них конкретные меры принимает их компетентный орган. В данном случае, это Министерство нацэкономики.

Позже налоговики признались, что не проверяют представителей малого и среднего бизнеса. Значит, предприниматели могут безнаказанно ставить двойные цены. Сами продавцы признаются, что условия диктует рынок. За оплату картой банки взымают свои проценты. Чтобы не терять прибыль, они делают наценку. Хотя это действует против программы цифровизации, которую активно внедряют во всех регионах страны

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