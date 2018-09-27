Почти триллион тенге потратили казахстанцы за месяц подготовки к школе

В среднем по стране каждый горожанин оставил в магазинах и на базарах РК за август 91,5 тысячи тенге.

В августе казахстанцы потратили в точках розничной торговли 963,2 миллиарда тенге, на 7,7% больше, чем в июле, и сразу на 19,5% больше, чем год назад, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Сразу 40,5% официальных затрат против 34,9% годом ранее пришлось на два ключевых мегаполиса - Алматы и Астану.

Как отмечается, в 2018 году жители страны направили на покупку продовольственных товаров лишь 32% затрат, против 36% в августе прошлого года.

При этом доля ИП, в том числе - среди рыночных торговцев - падает: всего 44% против 48% годом ранее. Очевидно, торговые компании предпочитают все чаще статус юридического лица.

"Впрочем, несмотря на то, что торговым компаниям все чаще выгодно становиться юрлицами и вести продажи максимально официально, через кассу, это скорее касается городской розничной торговли.

Судя по официальным сведениям, на сельскую местность пришлось лишь менее 10% всех объемов розничной торговли. Учитывая, что по свежим данным Комитета по статистике на начало августа городское население занимало лишь 57,6% от всех жителей страны, подобные цифры весьма сомнительны", - отмечается в исследовании.

С учетом того, что 90,4% объемов официально проведенных по кассе покупок пришлось на города, средний чек розничной торговли рассчитывался на городских жителей.

В среднем по стране каждый горожанин оставил в магазинах и на базарах РК за август 91,5 тысячи тенге - на 7,7% больше, чем в июле, и на 17,3% больше, чем годом ранее.

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