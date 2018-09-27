В ЕНПФ опровергли, что базовая пенсия отменяется с 2040 года

Назначение базовой пенсии из бюджета с 1 июля 2018 года также зависит от трудового стажа и времени участия в накопительной пенсионной системе.

В ЕНПФ разъяснили ситуацию по начислению пенсии казахстанцам, передает Zakon.kz.

В фонде напомнили, что на заседании Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК 26 сентября председатель правления «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаева сообщила, что в настоящее время пенсионные выплаты осуществляются из 2-х источников: государственного бюджета (базовая и солидарная пенсии) и из пенсионных накоплений граждан на индивидуальных пенсионных счетах в ЕНПФ. Также она отметила, что согласно закону «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», получателями солидарной пенсии являются лица, имеющие трудовой стаж не менее 6 месяцев до 1 января 1998 года.

«Соответственно, граждане, выходящие на пенсию в 2040-х годах, не имеющие трудового стажа до 1 января 1998 года, смогут рассчитывать на базовую пенсию, которая выплачивается из государственного бюджета и накопления на индивидуальном пенсионном счете в ЕНПФ», - пояснили в фонде.

Также там отметили, что таким образом глава ЕНПФ подчеркнула важность и необходимость формировать собственный пенсионный капитал, делая регулярные пенсионные взносы. Об отмене базового компонента речь не шла. В тоже время было отмечено, что назначение базовой пенсии из бюджета с 1 июля 2018 года также зависит от трудового стажа и времени участия в накопительной пенсионной системе.

«Таким образом, информация, распространяемая в СМИ о заявлении председателя правления АО «ЕНПФ» об отмене базовой пенсии и о том, что «государство снимает с себя ответственность за пенсионные вознаграждения» не соответствует действительности», - заключили в фонде.

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