Подробности убийства полицейского в Алматы рассказал Касымов

Глава МВД подтвердил, что полицейский вчера скончался.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал убийство полицейского его коллегой в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МВД подтвердил, что полицейский вчера скончался. Убийство произошло во время ссоры.

«Виновник происшествия пришел на смену, получил оружие и когда пошел в гараж получать автомобиль, к нему приехал родственник - муж его сестры. У них трое детей»,- сказал Камуханбет Касымов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената.

По его словам, погибший приехал сдавать дежурство.

«Он не проживал с семьей последние шесть месяцев, у них возник конфликт, и первый произвел выстрел», - уточнил Калмуханбет Касымов.

Министр уточнил, что потерпевший скончался вчера в 21:00 по местному времени. По данному факту возбуждено уголовное дело. На вопрос, есть ли в штате полиции психологи, глава МВД отметил, что все специалисты имеются в штате.

«И психологи, и полиграф - все у нас предусмотрено»,- сказал К. Касымов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!