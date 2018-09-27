Полицейский скончался в Шымкенте

Ведется досудебное расследование.

В Шымкенте выясняют обстоятельства смерти полицейского, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

"25.09.2018 года в дежурную часть Аль-Фарабийского УВД ДВД Шымкента поступило сообщение о том, что в одной из частных клиник скончался житель города. Прибывшие на место полицейские установили, что погибший является сотрудником ДВД Шымкента. В данное время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего", - сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 317 УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

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