Полицейский скончался в Шымкенте
Ведется досудебное расследование.
Фото : открытые источники27 сентября 2018, 11:27
В Шымкенте выясняют обстоятельства смерти полицейского, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
"25.09.2018 года в дежурную часть Аль-Фарабийского УВД ДВД Шымкента поступило сообщение о том, что в одной из частных клиник скончался житель города. Прибывшие на место полицейские установили, что погибший является сотрудником ДВД Шымкента. В данное время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего", - сообщили в полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 317 УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».
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