Внешнеторговая палата Казахстана приглашает отечественный бизнес в Узбекистан

Тема нынешнего форума – «Новые перспективы развития торговли и инвестиций».

17 – 18 октября 2018 года в Ташкенте состоится VIII Центральноазиатский торговый форум, в рамках которого Внешнеторговая палата Казахстана организует Национальный стенд Казахстана, на котором будут представлены казахстанские предприятия в сфере пищевой промышленности.

Внешнеторговая палата Казахстана покрывает следующие расходы:

- регистрационный взнос;

- строительство выставочного стенда и презентационных мобильных конструкций;

- монтаж и демонтаж стенда;

- обеспечение стенда необходимым выставочным оборудованием;

- трансфер в стране проведения мероприятия.

В случае заинтересованности, необходимо в срок до 5 октября пройти регистрацию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXfF0_1j6mIOR-9_1wsmm0gFS6XpD-_xyxprAGkNqoKlrytw/viewform

По всем вопросам обращаться по e-mail: akmaral.issembayeva@gmail.com

Тема нынешнего форума – «Новые перспективы развития торговли и инвестиций». Мероприятие будет посвящено готовности Центральной Азии к региональной и международной торговле и бизнес-возможностям.

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