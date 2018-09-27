Лишение лицензий трех банков не несет рисков для других организаций - Акишев

До отзыва лицензий Национальным Банком Казахстана велись интенсивные переговоры.

Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев рассказал о текущем состоянии банковского сектора в ходе традиционной пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

В августе и сентябре 2018 года Национальный Банк принял решение о лишении лицензий банков за систематическое нарушение пруденциальных нормативов и иных регуляторных требований.

Акишев отметил, что до отзыва лицензий Национальным Банком Казахстана велись интенсивные переговоры с менеджментом и акционерами по выработке мер, направленных на стабилизацию ситуации в банках. Однако реальных мер предложено и принято не было.

«Доля Qazaq Banki, Эксимбанка и Банка Астаны по активам составляют 0,9%, 0,3% и 1%. Лишение лицензий этих банков не несет рисков для других финансовых организаций», – прокомментировал Д. Акишев.

Он напомнил, что банки являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов. Вклады в любой валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах физических лиц защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

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