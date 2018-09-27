175 килограммов золота купили казахстанцы у Нацбанка

Сейчас, видя успех этой программы, мы рассматриваем возможность увеличения этих объемов – Акишев.

С начала августа 2018 года золотовалютные резервы Национального банка составили 30, 8 млрд долларов. С начала года объем практически не изменился. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, передает Zakon.kz.

Портфель золота Нацбанка на данный момент составляет 335 тонн. По данным Данияра Акишева с начала года Нацбанк купил 35 тонн афинированного золота у местных товаропроизводителей.

«С 2012 года мы купили 214 тонн золота у местных товаропроизводителей на сумму 2,3 трлн тенге. Это обеспечивает финансирование реального сектора экономики», - сообщил он.

Данияр Акишев напомнил, что программа по продаже и выкупу мерных слитков золота была запущена в мае 2017 года.

«В рамках программы реализуются мерные слитки весом в 10, 20, 50 и 100 грамм. На сегодняшний день банками продано 175 кг золота. Больше чем за год мы продали все золотые слитки, потому что, когда мы начинали эту программу, мы объявляли, что 180 килограмм золота мы таргетируем. Сейчас, видя успех этой программы, мы рассматриваем возможность увеличения этих объемов», - сказал Акишев.

Помимо прочего, Национальный банк реализует стандартные слитки аффинированного золота весом 12-13 килограмм среди предприятий и населения, которые хранятся в Нацбанке.

«Стоимость такого слитка очень большая, поэтому мы не рассчитываем на популярность и массовость этой операции. Но если будет интерес, можно обратиться в Нацбанк и приобрети такой слиток. Естественно процедура немного сложнее, в отличие от мерных слитков. Очевидно, что там большие суммы, мы не рассчитываем на массовость, но, тем не менее, такую возможность мы предоставляем», - сказал Данияр Акишев.

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