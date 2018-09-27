Акишев прокомментировал ситуацию с Цеснабанком

Акционеры Цеснабанка предприняли максимальные усилия для стабилизации работы финансового института - председатель.

Ситуацию в Цеснабанке Национальный Банк оценивает как контролируемую. Банк выполняет все пруденциальные нормативы. Об этом рассказал журналистам Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в ходе традиционной пресс-конференции, передает пресс-служба банка.

Однако в последнее время банк столкнулся с незапланированным оттоком со счетов населения и предприятий.

«Национальным Банком в этих условиях, а также с учетом вступления в силу новых коэффициентов по ликвидности в рамках Базель 3, была оказана поддержка банку в виде займа в размере 150 млрд. тенге на рыночных условиях», - сказал Д. Акишев.

Глава Нацбанка также отметил, что основным принципом, который лежит в основе решения Национального Банка, помогать тому или иному финансовому институту, является причина возникновения проблемной ситуации в банке, а также готовность акционера принимать участие в ее разрешении.

«В данном случае мы констатируем, что акционеры Цеснабанка предприняли максимальные усилия для стабилизации работы финансового института. Уже проведена значительная докапитализация банка, назначен новый менеджмент, имеющий значительный опыт в антикризисном управлении» - сказал Д. Акишев.

Он также рассказал, что параллельно, Цеснабанк проводит сделку по продаже значительной части портфеля сельскохозяйственных кредитов на сумму 450 млрд. тенге Фонду проблемных кредитов.

«С одной стороны, это позволит улучшить состояние предприятий агросектора за счет смены кредитора, который способен предложить более льготные условия обслуживания займов. А с другой – обеспечит банку дополнительную ликвидность и снижение его зависимости от ситуации в агросекторе. Также Цеснабанк совместно с Холдингом «КазАгро» начал проработку вопроса рефинансирования выданных валютных кредитов и займов и увеличения их сроков», - сказал Д. Акишев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!