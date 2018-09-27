Нужно ли деньгами премировать ребенка за успеваемость и домашнюю работу

На этот вопрос ответили предприниматель, учитель и психолог.

Портал TatCenter опросил экспертов, должны ли родители давать детям деньги за хорошие отметки и домашние дела, можно ли так развить деловые качества и как денежные премии влияют на психику ребенка, передает Zakon.kz.

"Учитель года-2018" в Татарстане, физик казанской гимназии, Радик Хабиров - не сторонник метода, когда родители буквально платят за хорошие оценки — дают детям деньги за пятерки, четверки, другие высокие результаты в обучении.

"Если ребенок понимает, для чего он учится, то финансовая сторона вопроса его не будет интересовать. Если он осознает, что знания пригодятся ему в будущем, то он интересуется предметом, хочет его изучать. Я не исключаю, что для некоторых детей денежное вознаграждение может стать мотивацией, но, на мой взгляд, все-таки лучше, если это будут не сотни рублей, а чисто символическое вознаграждение, именно как поощрение, чтобы учеба не превращалась в заработок", - считает учитель.

По его мнению, возможно, это может сыграть роль своеобразного толчка на начальном этапе обучения, пока у ребенка еще не сложилось понимание, ради чего на самом деле он учится. Но постепенно от этого надо отходить.

Инна Кротова, доцент кафедры дефектологии и клинической психологии Института психологии и образования КФУ также относится отрицательно к премированию родителями школьников за успеваемость.

"Премированием родители сами осознанно и планомерно формируют отношение к деньгам как средству откровенной манипуляции. Это открытый подкуп. Деньги получают за работу, но за работу вне дома, и деньги получают от работодателя. Деньги от родителей — это не деньги, не объективные деньги, это один способов показать детям, что власть, контроль, дружба покупается и продается", - сказала Инна Кротова.

В дошкольном возрасте такое премирование, по ее мнению, показывает ребенку силу власти взрослого, как следствие — несамостоятельность ребенка. В школьном возрасте оно показывает силу контроля взрослого, что может привести к безынициативности, а в подростковом возрасте — силу дружбы взрослого, что может стать причиной лицемерия.

"Считаю, что в семье нет работы, но есть ответственность, доверие и уважение друг к другу. Это и должно быть премированием при выполнении домашних семейных обязанностей, с учетом возрастных особенностей и потребностей", - подытожила доцент.

Социальный предприниматель Роман Егоров отмечает, что "дети и деньги — один из самых обсуждаемых вопросов. Считаю, что единого подхода здесь быть не может, уж слишком разные и мы сами, и наши дети".

"В нашей семье не было принято премировать детей именно деньгами, и со своими детьми я поступал и поступаю аналогично. Дружба с ребенком, совместное обсуждение важных вопросов, в том числе покупок, обсуждение возможности поехать на отдых или на учебу в другую страну — это пример, как еще можно решить такую задачу. Думаю, неверно было бы считать, что зарабатывание денег за мытье полов в собственном доме или за хорошие отметки разовьет в ребенке предпринимательскую жилку. Скорее, знание, как именно можно монетизировать полученные знания и умения поможет в этом больше", - сказал Егоров.

Он считает, что важнее дать понять простую вещь — не стоит зарабатывать на родителях, не стоит измерять деньгами все без исключения.

"Да и не гонюсь я за обязательно отличными отметками детей в школе. Прекрасно, если они есть, но и учиться на четыре тоже не зазорно, знания важней оценок, и не всегда важны только школьные знания... ...Но и родители, считающие по-другому, имеют полное право на свою точку зрения. Знаю прекрасных, умных детишек, которые получают от родителей небольшие деньги за отметки и даже за посещение детсада, например. Там работает другая схема — монетки складываются в копилку, а потом дети решают, что они купят на это. И, когда ребенок говорит, что хочет купить маме цветы — представляете, как радуются родители", - рассказал предприниматель.

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