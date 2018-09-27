"Байтерек" заключил с испанскими компаниями меморандумы о сотрудничестве

Приоритетными секторами деловых отношений двух стран будут телекоммуникации, энергетика, обработка твердых отходов, "зеленые" технологии, агропищевая промышленность и туризм.

На церемонии открытия 5-го заседания Делового Совета "Казахстан-Испания" сопредседатель Делового Совета, Председатель Правления холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов отметил растущую заинтересованность со стороны испанских инвесторов в развитии бизнеса на территории Казахстана. Также состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве с испанскими компаниями, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам А. Арифханова, сегодня можно отметить активное сотрудничество двух стран в области энергетики, строительства, сельского хозяйства, медицины, образования, автомобильной промышленности, а также военно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

"На сегодня объем товарооборота между Казахстаном и Испанией увеличился на 20% за 2017 год и по сравнению с 2016 годом составляет 1 млрд 700 млн долларов США. У нас есть огромный потенциал для дальнейшего развития взаимоотношений", – подчеркнул А. Арифханов.

В то же время, по его словам, участие в заседании Делового Совета приняли более 40 представителей испанских компаний.

"Мы пригласили на Совет компании, которые заинтересованы в активизации наших двусторонних взаимоотношений и наращивании товарооборота между двумя странами. Сегодня более 40 испанских компаний и 60 казахстанских представителей бизнеса и госведомств принимают участие в этом важном мероприятии. Хотел бы отметить, что с казахстанской стороны присутствуют представители министерств, местных исполнительных органов, холдинга Байтерек", фонда "Самрук-Казына", Национальной палаты "Атамекен", Назарбаев университета и Международного финансового центра "Астана", которые готовы к тесному двустороннему сотрудничеству", - сказал А. Арифханов.

Также в рамках заседания состоялось подписание ряда меморандумов о сотрудничестве с испанскими компаниями. Первый меморандум касался взаимопонимания между холдингом "Байтерек" и государственным Секретариатом по торговле Королевства Испании. Документ направлен на потенциальное сотрудничество в отношении сопровождения, реализации и со-инвестирования индустриальных и инфраструктурных проектов. Другой меморандум - о сотрудничестве между холдингом "Байтерек" и компанией КОФИДЕС (COFIDES) – нацелен на развитие сотрудничества по финансированию экспортных и инвестиционных операций, которые представляют взаимный интерес не только в Казахстане, но и в соседних странах. Приоритетными секторами здесь будут инфраструктура, телекоммуникации, энергетика и возобновляемые источники энергии, очистка воды, обработка твердых отходов, агропищевая промышленность и туризм.

Ксения Давыдова, Астана.

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