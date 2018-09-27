Дефицита сахара в Казахстане нет. Цены останутся стабильными

В министерстве рассказали о стратегических запасах сахара в республике и стабилизации цен на товар.

В Министерстве сельского хозяйства рассказали о нынешних мерах регулирования количества сахара в стране. Как объяснили эксперты ведомства, введение таможенных пошлин - непопулярная среди крупных экспортеров, но важная мера, которая должна в итоге привести к динамичному росту внутреннего производства, увеличения процентного соотношения товара переработанного на отечественных предприятиях на внутреннем рынке, сообщает Zakon.kz.

"Касательно информации о дефиците сахара для населения, сообщается, что на сегодняшний день в стабилизационных фондах областей хранится порядка 2,6 тысяч тонн сахара, что является достаточным для обеспечения стабильности цен на сахар", - говорится в сообщении МСХ РК.

В Казахстане переработка сахарной свеклы осуществляется на трех сахарных заводах общей мощностью 630 тысяч тонн в год (Аксуский, Коксуский, Меркенский). По заверениям представителей все заводы начинают свою работу с момента поступления урожая.

В текущем году посевная площадь под сахарную свеклу составляет 19,6 тысяч га (Алматинская и Жамбылская области), что позволит произвести 59 тысяч тонн сахара из сахарной свеклы.

Переработка тростникового сахара-сырца осуществляется на двух заводах общей мощностью 370 тысяч тонн в год (Меркенский и Таразский). При этом, из тростникового сахара-сырца с начала года произведено порядка 140 тысяч тонн сахара.

Вместе с тем, понимая те вопросы, которые поднимают крупные производители, использующие сахар в качестве сырья, Министерством сельского хозяйства принят ряд конкретных мер. Альтернативой завозу сахара из третьих стран выступает производство на территории ЕАЭС, с которой сырье может завозится без таможенных пошлин. В целях достижения договоренностей между поставщиками и потребителями сахара организован визит производителей сахара из стран-членов ЕАЭС для обсуждения поставок, который состоится на этой неделе.

Тем не менее, часть субъектов крупного бизнеса, использующих сахар в качестве сырья, например, производители кондитерских изделий, уже перешли на сахар производимый на территории ЕАЭС.

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