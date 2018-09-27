Пожар произошел в 12 ГКБ Алматы. Эвакуировали 102 человека

Жертв и пострадавших нет.

В Алматы в 12 Городской клинической больнице произошел небольшой пожар, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, сегодня, 27 сентября, в 16:15 часов на пульт "101" поступило сообщение о задымлении в кабинете в здании больницы, расположенной по ул. Джандосова, 6. Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 16:28 часов.

"Как выяснилось, произошло горение аккумуляторных батареек в помещении бесперебойного питания кабинета компьютерной томографии. Пожар локализован в 16:37 часов и ликвидирован в 16:49 часов. Площадь составила 1,5 кв м", - сообщили в ДЧС.

Из-за произошедшего было эвакуировано 102 человека.

Жертв и пострадавших нет.

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