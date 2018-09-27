Улицу в Усть-Каменогорске засыпало пеплом

Горожане подозревают, что "осадки" связаны с деятельностью предприятия, которое расположено поблизости.

Экологи пытаются установить происхождение пылевидной массы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Жалоба поступила с улицы Питерских Коммунаров. Горожане сообщили, что этот район города присыпало веществом, которое очень похоже на пепел. При просмотре видео, складывается впечатление, что идет снег.

Горожане подозревают, что "осадки" связаны с деятельностью предприятия, которое расположено поблизости.

Информацию о происшествии подтвердили в Центре экологической безопасности.

— Мы выезжали вместе с сотрудниками областного департамента экологии на улицу Питерских Коммунаров, — сообщила специалист ЦЭБ Елена Полянцева. — Все вокруг присыпало, предположительно, пеплом: машины, деревья. Специалисты департамента экологии проведут исследование и, возможно, за этим последует внеплановая проверка АО "Май".

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