В Казахстане наблюдается снижение коррупционных правонарушений - Алик Шпекбаев

Глава АДГСПК выступил на Ассамблее Сторон МАКА в Вене.

Седьмая сессия Ассамблеи Сторон Международной антикоррупционной Академии проходит сегодня в Вене (Австрия), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

Казахстанскую делегацию для участия в Ассамблее Сторон МАКА возглавил Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

Глава АДГСПК выступил с докладом о мерах, принимаемых Казахстаном в сфере противодействия коррупции.

"Антикоррупционная политика занимает особое место в системе государственного управления Казахстана. Уверен, что это заседание ознаменует выход нашего взаимодействия в сфере борьбы с коррупцией на качественно новый уровень", - сказал он.

Также отмечено, что взятый Казахстаном курс по обеспечению принципов открытости, транспарентности и подотчетности и реализуемые комплексные меры по противодействию коррупции привели к позитивным системным изменениям.

"Анализ и оценка коррупционных рисков, цифровизация государственных услуг, повышение оплаты труда госслужащих, контроль за их деятельностью, информационно-разъяснительные кампании, конструктивное взаимодействие с гражданским обществом и общественный контроль демонстрируют свою эффективность. В Казахстане уже второй год наблюдается поступательное снижение коррупционных правонарушений и рост вовлеченности общественности и бизнеса в противодействие коррупции", - сказал Председатель Агентства.

В этом направлении также важное значение придается сотрудничеству с Международной антикоррупционной академией.

На базе МАКА сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции проходят обучение с 2010 года.

В текущем году между МАКА и АДГСПК подписан меморандум о сотрудничестве.

В Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан на основе опыта МАКА запущена новая программа магистратуры – «Антикоррупционная политика», на основе которой будут готовить современных лидеров для государственного, квазигосударственного и частного секторов в антикоррупционной сфере.

В настоящее время прорабатывается вопрос совместной реализации программы магистратуры с приглашением австрийских экспертов в Казахстан.

В конце ноября по инициативе Казахстана в МАКА будет организован курс для руководящего состава антикоррупционных органов стран Центральной Азии и Афганистана.

На Ассамблее Сторон МАКА Алик Шпекбаев, высоко оценив вклад Академии в глобальное антикоррупционное движение, сообщил о готовности провести очередное заседание Ассамблеи в 2019 году в Казахстане.

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