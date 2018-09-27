Ажиотажа на уголь в Астане не наблюдается – МИР РК

С начала подготовки отопительного сезона ЖД транспортом перевезено 27,2 млн. тонн угля.

Сотрудниками Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК проведен выездной мониторинг на местах реализации угольной продукции по городу Астана. Во время выезда был осуществлен мониторинг 5 точек реализации угля: ИП «Сабина», ТОО «Бек-Айда», ТОО «Северэнергоугольснаб», ИП «Айткожинов», ТОО «Магнит 21 век», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МИР РК.

В пунктах продажи ажиотажа на уголь не наблюдается, твердое топливо продается в свободной форме всем желающим гражданам. В настоящее время общий запас угля на «тупиках» города Астаны составляет – 7998,55 тонн. С начала подготовки отопительного сезона в Астану было поставлено 81,5 тыс. тонн твердого топлива.

По оперативным данным по добыче и отгрузке угля на сегодняшний день угледобывающими компаниями страны с начала года добыто 78,49 млн. тонн углей разных марок, что на 5,8% (4,3 млн. тонн) больше за аналогичный период 2017 года.

Отгрузка угля, с учетом запасов на складах угледобывающих предприятий, с начала года составила 74,15 млн. тонн, т.е. на 479 тыс. больше чем в прошлом году (73,67 млн. тонн). На коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 7,87 млн. тонн.

С 1 мая по 24 сентября железнодорожным транспортом перевезено 27,2 млн. тонн угля, что больше показателя аналогичного периода 2017 года на 1,4 млн. тонн или на 5,4% (с начала 2018 года перевезено 73,6 млн. тонн). На сегодняшний день в перевозках угля задействованы порядка 29 тыс. ед. полувагонов, в том числе для перевозки коммунально-бытового угля порядка 9 тыс. ед., что в полном объеме обеспечивает перевозку заявленных объемов.

В Акмолинскую область завезено 645 тыс. тонн угля, в Актюбинскую - 46,6 тыс. тонн, в Алматинскую - 1 189 тыс. тонн, в ВКО - 953,4 тыс. тонн, в Карагандинской области - 698 тыс. тонн угля, в Костанайскую область - 461,1 тыс. тонн, в Павлодарскую - 348 тыс. тонн угля, в СКО завезено 405 тыс. тонн угля.

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