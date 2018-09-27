Чиновники хотят судиться с семьей Куандыка Бишимбаева из-за дома

У кого больше шансов в битве за дорогую землю?

Камнем преткновения стала земля, на которой расположен коттедж экс-министра. Дом передали на баланс районному отделу культуры, только вот оформить не могут, так как участок принадлежит теще Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Коттедж, который планировался для посещения VIP-гостей экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, можно сказать, стал музеем. К 2-этажному особняку присматривались как сотрудники министерства юстиции, так и акимата. Но, в конечном счете, хозяином стал районный отдел культуры. В элитном особняке разместятся 12 кружков. Детей совершенно бесплатно будут учить рисовать, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Как отметили новые хозяева здания, несмотря на то, что работы в коттедже достаточно, они очень рады, что особняк передали им.

"В коттедже предстоит провести еще много ремонтных работ. Вместе с сотрудниками дома культуры мы уже провели субботник. Хоть само здание красивое, мебель в ужасном состоянии. Но мы довольны,"- рассказывает руководитель управления культуры и развития языков Целиноградского района Айгуль Суинжанова.

Новый аким Целиноградского района Ержан Жолумбетов отметил, что он и сам не против водить на занятия в кружках, в некогда элитный коттедж, своего младшего сына.

Но в особняке не могут начать ремонт из-за проблемы с документами. Участок принадлежит теще Куандыка Бишимбаева, а земля находится под арестом. Чиновники просят суд передать участок на баланс властям так же, как и дом. Но в случае, если не получится в добровольном порядке хотя бы выкупить участок, то судебного процесса семье Куандыка Бишимбаева не избежать.

"По приговору суда конфисковано здание. Земля, как бы неотъемлема от здания, неделима. В настоящее время сейчас ведутся переговоры, и решается вопрос по передаче земли тоже. Будут приняты меры, в том числе, в судебном порядке, либо по возмещению компенсации данного земельного участка собственнику, либо конфисковать его", - говорит руководитель отдела земельных отношений Целиноградского района Аскар Нуртазин.

Пока чиновники ждут решения суда, они уже определили, что и в какой комнате будет находиться. Например, там, где раньше парились чиновники, дети будут играть в шахматы. Вопрос с бассейном пока открытый – ранее думали открыть там студию хореографии, но сейчас размышляют над тем, что занятия в воде здоровью детей точно не помешают.

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