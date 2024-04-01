Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция

Сегодня, 1 апреля 2024 года, в Астане продолжаются судебные разбирательства по делу в отношении бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

Прокурор Айжан Аймаганова напомнила, что судом было удовлетворено ходатайство стороны защиты о том, что данное судебное заседание проходило в режиме гласности и публичности.

"Судом созданы все условия для состязательности сторон... После судебного разбирательства 29 марта 2024 года в соцсетях были опубликованы посты, выражающие личное мнение по введению процесса судом. Данные обстоятельства мешают нормальному ведению судебного разбирательства и могут негативно отразиться на присяжных заседателей и вызвать у них предубеждение. Я прошу, уважаемый суд, обязать всех участников процесса соблюдать требования норм УПК и выражать свои мнения по введению процесса, по возражениям, высказываниям участников процесса в рамках судебного разбирательства, а не в соцсетях", – заявила она.

Судья напомнила участникам процесса, что суд создает сторонам обвинения и защиты необходимые условия для реализации их прав.

"Прошу участников процесса высказывания в СМИ, которые опубликованы после судебного заседания, могут быть расценены судом как попытка оказать давление на суд, и в этой связи рекомендую всем участникам процесса воздержаться от таких действий и реализовать свои процессуальные права в зале судебного заседания. Поскольку эти действия вне судебного процесса могут вызвать предубеждения присяжных заседателей и препятствовать объективному рассмотрению уголовного дела. В этой связи ходатайство стороны обвинения суд считает нужным удовлетворить", – зачитала судья Кульбаева Айжан.

Верховный суд Казахстана на своем Youtube-канале ведет прямую трансляцию из зала суда.

Отметим, что сегодня во время судебного заседания будет допрошен Куандык Бишимбаев.

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9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия, затем Куандык Бишимбаев озвучил свою позицию.

Главное судебное разбирательство началось 27 марта. Во время второго судебного заседания (29 марта) брат Салтанат Нукеновой рассказал, как и когда они узнали о ее убийстве.