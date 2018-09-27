Среднюю сестру Хачатурян выпустили из СИЗО

Аналогичные ходатайства в отношении старшей и младшей сестер суд рассмотрит в ближайшее время.

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий в отношении средней из сестер Хачатурян - Ангелины, обвиняемой в убийстве отца. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следственных органов удовлетворить, меру пресечения с заключения под стражу изменить на запрет определенных действий в отношении обвиняемой Ангелины Хачатурян на срок до 28 декабря 2018 года", - говорится в постановлении судьи.

Согласно решению суда, обвиняемой запрещено покидать место проживания в ночное время, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, использовать интернет, мобильную связь, общаться с сестрами. Ранее адвокат одной из сестер Алексей Липцер сообщал ТАСС, что три обвиняемые в убийстве отца сестры, в случае выхода из СИЗО по решению суда будут проживать в трех разных квартирах для ограничения общения между ними.

Аналогичные ходатайства в отношении старшей и младшей сестер суд рассмотрит в ближайшее время.

В ходе заседания представитель СК попросил провести слушания в закрытом от слушателей и СМИ режиме, так как в материалах дела "есть сведения, относящиеся к состоянию здоровья обвиняемой".

"В материалах есть сведения, которые относятся к мотивам преступления и не могут быть преданы огласке", - поддержала следователя прокурор.

Адвокат фигурантки также попросил провести слушание в закрытом режиме в связи с оглашением адреса, где его подзащитная будет проживать в случае удовлетворения ходатайства следствия.

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