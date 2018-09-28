Самый большой шашлык готовят в Акмолинской области

Его длина 220 метров.

Жители Акмолинской области готовятся приготовить самый большой шашлык в мире, передает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель акима Акмолинской области Марат Игили.

Он опубликовал видео репетиции к рекорду Гиннеса по самому большому шашлыку в мире из курицы (220 м) в городе Макинск Буландинский район Акмолинской области.

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