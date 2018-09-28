Головкин попал в тройку лучших средневесов мира за последние 25 лет

Геннадий Головкин был чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF, WBA Super, WBC и IBO.

Американский рэпер и фанат бокса Глассес Мэлони поставил Геннадия Головкина на третье место в рейтинге лучших средневесов в истории, сообщает Sports.kz.

"ТОП-5 средневесов за последние 25 лет: Рой Джонс, Бернард Хопкинс, Геннадий Головкин, Джермейн Тейлор, Серхио Мартинес", — пишет Мэлони в твиттере.

Также он сравнил Головкина с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях: «GGG — не кто иной, как современный Майк Маккалум».

Напомним, Геннадий Головкин был чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF, WBA Super, WBC и IBO. Первый титул у него отобрала Международная боксерская федерация после отказа от обязательной защиты, а трех других он лишился в рематче с Саулем Альваресом (50-1-2, 34 КО).





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