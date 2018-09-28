Последствия бэби-бума окажут влияние на рынок труда в Казахстане

Необходимо подготовить квалифицированные кадры.

На парламентских слушаниях в Мажилисе Парламента РК по проблемам и перспективам развития сферы занятости заместитель премьер-министр РК Ерболат Досаев рассказал, какие вызовы ждет отечественный рынок труда в ближайшие годы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Улучшение благосостояния населения и обеспечение продуктивной занятости является одним из главных приоритетов работы правительства. Глава государства определил экономический рост и повышение стандартов качества жизни населения до уровня 30-ки наиболее развитых стран мира в главной стратегической задачей долгосрочной стратегии развития Казахстана до 2050 года», - сказал он.

По его словам, Третья модернизация Казахстана, объявленная президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в 2017 году, поставила во главу роста конкурентоспособности страны новое качество человеческого капитала в новых глобальных условиях развития.

«В рамках Третьей модернизации Казахстана определена новая модель экономического роста, основанная на диверсификацию экономики, повышение производительности труда. Ожидается повышение производительности труда в отраслях экономики не менее, чем на 50%. В то же время мы должны учитывать глобальные вызовы в современного мира, сопряженные с ускоренным развитием новых технологий и цифровизации. В новых условиях будут предъявляться новые требования к качеству, квалификации рабочей силы, а также прогнозируется изменение или даже исчезновение рутинных профессий и одновременное появление новых профессий будущего», - пояснил замглавы кабмина.

Е. Досаев добавил, что претерпят изменения и сами отрасли, значительный переток рабочей силы произойдет в более производительной сфере.

«Так, с увеличением продолжительностей жизни, дополнительную нагрузку на рынок труда будут оказывать последствия бэби-бума, имевшего место в середине 2000-х годов. Таким образом, с одной стороны необходимо обеспечить создание производительных рабочих мест, которые будут соответствовать требованиям рынка и с другой стороны подготовить квалифицированные востребованные кадры. Это совместная задача правительства и акимов областей городов», - подчеркнул он.

Как указал премьер, главным инструментом в решении данной задачи выступает программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

«Если ранее в период кризиса важной задачей являлась поддержка занятости через временные меры действия занятости, в том числе через реализацию инфраструктурных проектов, то сейчас главный упор сделан на производительные рабочие места и подготовку специалистов, отвечающих требованиям новой структуры экономики. С начала реализации программы на постоянную работу трудоустроено 550 тысяч участников. В рамках проекта программы бесплатное техническое образование ежегодно дополнительно 21 тысяч обучаются рабочей профессии», - заключил Е. Досаев.

Ксения Давыдова, Астана

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