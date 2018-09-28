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"Мисс Багдад" застрелили в голову в собственной машине

В Instagram модели, на который подписаны более 2,6 млн человек, появилась посмертная публикация с черно-белой фотографией.

Фото : instagram28 сентября 2018, 11:20

В столице Ирака застрелили "Мисс Багдад-2015" Тару Фарес. Об этом сообщает РИА Новости на телеканал Kurdistan24.

По информации телеканала "Аль-Арабия", 30-летнюю модель убили 27 сентября в собственной спортивной машине. Две пули попали в голову, еще одна — в грудь.

Тара Фарес проживала в городе Эрбиль, столице Иракского Курдистана. Она прославилась после того, как стала лицом модных брендов, при этом ее публикации в соцсетях вызывали споры в иракском обществе.

В Instagram модели, на который подписаны более 2,6 млн человек, появилась посмертная публикация с черно-белой фотографией.

"Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость", — говорится в записи под снимком.


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