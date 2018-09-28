Почему выпускникам трудно найти работу, объяснил Нигматулин

Около 30% рабочих мест в мире могут исчезнуть в результате автоматизации и цифровизации - Нигматулин.

Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин рассказал, почему казахстанским выпускникам трудно найти работу, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это происходит потому, что не проводится глубокий анализ потребностей рынка в кадрах.

"Образовательные программы не ориентированы на современные требования рынка труда, поэтому по завершению обучения выпускникам трудно найти работу по специальности. Для решения данного вопроса считаем необходимым создать эффективную систему мониторинга потребностей в кадрах. Это позволит формировать реалистичный государственный заказ", - сказал Нигматулин на парламентских слушаниях.

Он отметил, что на сегодняшний день в Казахстане около семи миллионов работников имеют высшее и среднее профессиональное образование. Это 79% от общего числа занятых граждан, что говорит о достаточно высоком качестве трудовых ресурсов в стране.

Как подчеркнул Нигматулин, еще одним важным вопросом является высвобождение рабочих мест в результате 4-ой промышленной революции.

"В связи с этим прогнозируется, что около 30% рабочих мест в мире могут исчезнуть в результате автоматизации и цифровизации. Здесь особенно важно сформировать эффективную систему управления трудовыми ресурсами. Все это может быть результативным только при совместной работе государственных органов, гражданского общества, НПО и предпринимателей. Ведь, улучшение качества жизни граждан - это общая для всего нашего общества цель", - сказал Нурлан Нигматулин.

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