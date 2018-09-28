В казахстанских школах нужно запретить смартфоны – медики

Врачи предлагают запретить смартфоны в школах Казахстана.

Во всем мире всё чаще смартфоны и компьютерные игры из развлечений превращаются в причину трагедий. Об этом свидетельствуют не только сухие цифры статистики, но и сводки новостей. До сих пор казахстанцы не могут забыть поражающий жестокостью поступок 11-классника из Талдыкоргана. Школьник, увлекавшийся компьютерными играми и просмотром видео в YouTube, задушил и изрезал ножом собственную мать, когда та спала.

"Я хотел просто понять, какие чувства буду испытывать при убийстве", - это все, что сказал юноша.

И такие случаи, наглядно показывающие, что у проводящих за гаджетами и играми детей и подростков определенно развиваются психические и социально-адаптивные нарушения – не редкость во всем мире. Европейские государства сейчас серьезно рассматривают вопрос о запрете использования цифровых устройств детьми дошкольного возраста и младшими школьниками. Пионером здесь стала Франция. С начала учебного года по инициативе президента Эммануэля Макрона, в стране, решением национального собрания, окончательно запретили приносить в школу мобильные телефоны и другие гаджеты, тогда как раньше запрещалось пользоваться сотовыми только в классе. Нарушителей ждет наказание: от замечания до временного исключения из учебного заведения.

Но вернемся к реалиям нашей страны, где о запрете использования в школах электронных устройств сейчас говорят врачи и специалисты-исследователи от медицины, фиксирующие резкий рост заболеваний органов зрения у подрастающего поколения.

"5-7 лет назад среди соматических патологий мы наблюдали заболевания органов опорно-двигательной системы, органов дыхания, ЦНС и только в самом конце шли заболевания органов зрения. В последние годы мы наблюдаем тенденцию, когда на первом месте оказываются патологии органов зрения. В этом году, согласно статистике, более 18% детей в Алматы страдают теми или иными видами соматической патологии. И наибольшее количество заболеваний приходится на органы зрения. Мы считаем, что в первую очередь это связано с нагрузками, которые дети получают от компьютеров, планшетов, смартфонов. Стремительное вторжение в нашу жизнь технологий вносит свои коррективы. И для того, чтобы оценить его влияние, мы проводили анкетирование", - говорит руководитель Департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова.

По данным эксперта, в Казахстане только каждый 10-й ребенок занят после школы какой-либо полезной для здоровья физической активностью, тогда как остальные 9 предоставлены сами себе. Проведя анкетирование исследователи получили неутешительные результаты – более 50% школьников тратят все свое свободное время на игры за ПК и гаджетами.

"Именно эти факторы и приводят к ухудшению зрения. Это те же миопия и близорукость, которые со временем имеют большие шансы перейти в глаукому и так далее. А кроме того, это ведь не единственная проблема со здоровьем, приобретаемая в результате чрезмерного увлечения гаджетами. Такие дети сегодня больше остальных страдают ожирением, расстройством психики, а также от того, что имеют слаборазвитые социально-коммуникативные навыки и не могут интегрироваться в общество", - продолжает Молдагасимова.

Сейчас, по словам спикера, дети зачастую больше привязаны к своим электронным симуляторам реальности – телефонам и ПК, нежели к собственными родителям. И ответственность за сложившуюся ситуацию лежит именно на взрослых.

"Большинство родителей прибегают к гаджетам для того, чтобы отвлечь детей, когда не могут уделить им время. Это происходит даже с маленькими детьми, когда малыши в год, два года, сидя в коляске уже играют в телефоне. У них развивается тот самый синдром привязанности – новый диагноз в медицине, о котором много говорят. И когда у такого ребенка отбирают любимую игрушку – он закатывают истерики. Согласно новейшим исследованиям, дети, использовавшие гаджеты в возрасте до 2-х лет, заторможены и проявляют отставание в развитии. По физиологии дети в этом возрасте должны активно развиваться. Идет активное развитие умственных способностей, физических. Но у тех, кто занят лишь играми, отсутствует или сильно снижена приспособленность к окружающему миру. Они не могут ответить на простейшие вопросы, сориентироваться в пространстве, во времени. Но при этом все как один тут же пытаются найти ответы в Интернете", - говорит эксперт.

Специалист знает о решении, принятом в нынешнем учебном году Францией, и согласна с французскими коллегами, считая, что необходимо не только запретить гаджеты в школах, но и полностью ограничить их использование детьми до 2-х лет.

"Общие рекомендации – детям с 3-х до 5-ти лет - не более 15-ти минут использования гаджетов в сутки. Детям старше – до 9-ти лет – полчаса", - пояснила спикер.

Есть у специалиста важные рекомендации и для взрослых. Об оптимальном количестве времени работы за компьютером, об обязательном расстоянии до дисплея, позе работы за ПК и, что важно, о размере и качестве электронных устройств, которые нужно приобретать, если человеку важно его здоровье, руководитель Департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова подробно расскажет в эфире Первого канала Евразия в воскресенье в 20.00. Смотрите специальный репортаж корреспондента программы "Аналитика" Шолпан Елеусизовой "Физический регресс". Материал об опасности, откуда ее совсем не ждут, и о том, как технический прогресс угрожает нам и нашим детям. Мнения врачей офтальмологов, медицинский эксперимент в эфире, хроника прецедентов трагедий, отправная точка которых - созданные на благо и призванные развлекать и обучать – ПК, планшеты и телефоны.

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