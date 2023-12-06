Почему в казахстанских школах нужно запретить смартфоны, объяснил депутат

Депутат Мажилиса и бывший министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов объяснил, почему считает целесообразным запрет на использование смартфонов школьниками во время уроков, сообщает Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов 6 декабря опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором объяснил, почему депутаты Мажилиса предлагают запретить казахстанским школьникам пользоваться смартфонами на уроках.

По словам экс-министра, необходимость такого запрета доказывают международные исследования. По данным рейтинга PISA-2022, во время занятий 23% казахстанских школьников сталкиваются с проблемами из-за использования цифровых устройств. Еще 21% испытывают неудобства в связи с тем, что гаджетами пользуются их одноклассники.

"Некоторые школьники изучают математику в условиях, которые этому не благоприятствуют. В 2022 году около 16% школьников в Казахстане сообщали, что не могут хорошо работать на всех или на большинстве уроков. 22% не слушали то, что говорил учитель. 23% отвлекались на цифровые устройства, еще 21% отвлекало то, что цифровые устройства использовали другие дети", – процитировал Асхат Аймагамбетов фрагмент из исследования PISA-2022.

Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что в тех странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), где учащимся запрещено пользоваться смартфонами на уроках, показатели были лучше. В этих государствах школьники реже отвлекаются на посторонние факторы и лучше усваивают материал.

PISA – это важная система международной оценки качества знаний. Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, что Казахстан улучшил позиции в этом рейтинге.

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 30 ноября 2023 года рассмотрели проект закона, в котором предложили ограничить использование сотовых телефонов в школах Казахстана. Гани Бейсембаев также высказался по этому поводу и разъяснил некоторые тонкости законопроекта.