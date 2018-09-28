К 2030 году население Казахстана превысит 20 млн человек

К 2030 году у нас может появиться город с 2-х млн населением - это Алматы.

В Мажилисе Парламента РК по вопросам развития сферы занятости национальный эксперт в сфере занятости Жаксыбек Кулекеев рассказал о том, как изменится демографическая ситуация в стране в будущем, передает корреспондент Zakon.kz.

«За 15 лет у нас идет рост населения в среднем на 1,2%. Этому способствовали природный рост населения. За последние три года он увеличился в 3 раза. Самый высокий рост населения в Астане и Мангистауской области, в этих регионах за 15 лет вырос в 2 раза. Если говорить о южных регионах, там имеется положительный рост динамики, но в 5 регионах имеется динамика меньшая, чем в южных регионах», - сказал он.

По его словам, сальдо внешней миграции выше, чем внутренней.

«Поэтому население Казахстана ежегодно уменьшается на 12%. К 2030 году население Казахстана может дойти до 20 млн. В СКО и ВКО будет уменьшение населения. До 2030 года в городах Астана и Шымкент будет рост населения. Также намечается рост в Мангистауской области и Атырауской. В северных регионах рост не намечается. Сейчас городское население составляет 57%, но к 2030 году городское население может составить 60%. Для нашей страны это, конечно, хороший показатель», - считает эксперт.

В то же время, как отметил Ж. Кулекеев, количество женщин в стране больше, чем мужчин.

«Это всем известно. В 2030 году пропорция сохранится и на 1 тысячу женщин придется по 900 мужчин. В южных регионах соотношение пропорционально, а в приграничных с Россией регионах данная пропорция будет ниже. Например, в Алматинской области на 1 тысячу женщин приходится 840 мужчин, а в приграничных с Россией регионах на 1 тысячу женщина 890 мужчин», - проинформировал он.

Также к 2030 году численность занятого населения вырастет на 6% и составит 9,2 млн человек.

«Количество занятых будет меньше. Это зависит не от роста безработицы, а от другой проблемы, потому что идет увеличение возраста населения увеличивается миграция населения за пределы Казахстана, поэтому количество занятого населения будет меньше. Согласно нашему прогнозу, в 2030 году численность населения составит 20 млн 690 тысяч человек, но возможно эта цифра может увеличиться. К этому может привести внешняя и внутренняя политика Казахстана», - пояснил специалист.

Между тем, демограф указал, что сейчас в России обсуждается вопрос пенсионного возраста, в связи с этим в России будет увеличен пенсионный возраст, что снизит миграцию казахстанского населения в Россию.

«Если в стране будет экономическое развитие, то увеличение населения к 2030 году может составить и 21 млн граждан. К 2030 году у нас может появиться город с 2-мя млн населения - это Алматы», - заключил Ж. Кулекеев.

Ксения Давыдова, Астана

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