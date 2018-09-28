В Алматы будут увеличены нормы потребления холодной воды

Существующие нормы не стимулируют людей устанавливать счетчики.

В Алматы на публичное обсуждение выставлены новые нормы потребления холодной воды и канализации для тех алматинцев, кто не имеет индивидуальных приборов учёта (счётчики). Обсуждение продлится до 4 октября 2018 года, передает krisha.kz.

Согласно тексту постановления, опубликованного на странице электронного правительства «Открытые НПА», все показатели будут увеличены. К примеру, если раньше на одного жителя многоэтажки отводилось 280 литров в сутки, то сейчас речь идёт о 476 литрах.

О том, как нововведение отразится на оплате, а также о причинах повышения krisha.kz узнала в ГКП «Алматы Су».

— Дело в том, что фактические нормы потребления холодной воды в Алматы уже давно не соответствуют имеющимся нормам. На сегодня норма в квартирах составляет 8.4 куб. м за одного человека в месяц, в частном секторе — в среднем 6 куб. м. Для тех, у кого нет индивидуальных счётчиков, эта норма умножается на стоимость: 55.56 тенге за 1 куб. м. Впрочем, такая же цена воды и для имеющих счётчики. Как видите, норма потребления очень низкая. Она не стимулирует людей устанавливать ИПУ. Не имея информации с этих приборов, мы не можем контролировать расход и учёт воды. Проблема в том, что часто фактическое количество проживающих граждан в квартирах не соответствует заявленному: прописан один, а проживает намного больше. Соответственно, и воды тратится больше, но за неё никто не платит. Что касается частного сектора, то норма в шесть кубов была установлена ещё в советское время, когда уровень благоустройства ИЖС был на низком уровне. Сегодня жители частных домов имеют на своих участках не только бани, сауны, но и бассейны, а также используют воду для полива садов и огородов. Люди не экономят воду и даже не пытаются этого делать. Поэтому сейчас проходят обсуждения об увеличении норм потребления воды, что, понятное дело, отразится на оплате, — сообщил пресс-секретарь поставщика Серик Шагиров.

Он отметил, что новые нормы ещё обсуждаются на уровне Общественного совета, экспертов, акимата, Антимонопольного комитета и миграционных служб. Есть варианты поднять планку только для частного сектора либо для всех потребителей в городе. Вероятнее всего, новые показатели будут введены в ноябре-декабре текущего года.

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