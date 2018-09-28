Два человека погибли в результате ДТП в Караганде

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.

Жуткое ДТП, унесшее жизни двух человек, произошло на одной из городских улиц Караганды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Авария произошла 28 сентября текущего года по ул.Карла Маркса Октябрьского района. По предварительным данным, 35-летний водитель автомашины Mercedes-Benz, следуя в направлении ул.Винницкой выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Passat под управлением 29-летнего водителя.

"В результате водитель автомашины Volkswagen Passat и его 50-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Водитель автомашины Mercedes-Benz с различными травмами госпитализирован", – сообщили в пресс-службе областного ДВД.

Как отметили в ведомстве, по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по статье 345 часть 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

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