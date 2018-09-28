Назарбаев призывает улучшать торговое сотрудничество стран СНГ

Президент Казахстана акцентировал внимание на реализации совместных проектов в научно-космической отрасли, в сфере цифровизации и туризма.

Нурсултан Назарбаев принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В ходе заседания Глава государства остановился на результатах работы по укреплению и развитию отношений в рамках СНГ. Так, Нурсултан Назарбаев отметил эффективность проводимых мероприятий по реформе организации и обновлению концептуальных документов Содружества.

Президент Казахстана указал на ряд перспективных направлений, которые поспособствуют дальнейшему углублению межгосударственных отношений. В частности, Глава государства подчеркнул необходимость укрепления экономических основ СНГ и принятия мер, направленных на снятие торговых барьеров между странами.

Также Нурсултан Назарбаев остановился на вопросах расширения торгово-экономических отношений и использования транзитно-транспортного потенциала всех стран-участниц СНГ.

Кроме того, Президент Казахстана акцентировал внимание на реализации совместных проектов в научно-космической отрасли, в сфере цифровизации и туризма.

Глава государства также рассказал о возможностях созданного в Казахстане Международного финансового центра «Астана» и пригласил все страны-участницы СНГ принять активное участие в работе МФЦА.

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