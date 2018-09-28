Пытки к осужденным. Факт не подтвердился, но сотрудников колонии наказали

Был вынесен приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности всех ответственных сотрудников колонии.

Сотрудников уголовно-исполнительной системы СКО привлекли к дисциплинарной ответственности, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент госслужбы по СКО.

24 сентября Департаменты Агентства и Национального бюро по Северо-Казахстанской области провели встреча с руководящим составом и сотрудниками уголовно-исполнительной системы Северо-Казахстанской области.

Рабочая встреча была посвящена обсуждению положения дел в исправительных учреждениях области, ознакомлению участников совещания с основными положениями антикоррупционного законодательства, внесению представлений о результатах досудебных производств.

Следователь по особо важным делам Департамента Нацбюро по противодействию коррупции Есенгельды Махамбетов ознакомил присутствующих с представлением.

«Следственным управлением Антикоррупционной службы области расследовалось уголовное дело в отношении должностных лиц РГУ «Учреждение ЕС 164/8» ДУИС по СКО по факту применения пыток к осужденным. Из заявления потерпевших следует, что они подверглись избиению со стороны работников учреждения. Им были нанесены различные телесные повреждения» - отметил в своем выступлении Махамбетов.

В ходе проведения расследования указанные факты не подтвердились, в связи с этим досудебное расследование в отношении работников колонии было прекращено.

"Но факт обращения осужденных в правоохранительные органы, факты членовредительства, а также имеющиеся телесные повреждения, свидетельствуют об имеющейся практике в органах уголовно-исполнительной системы применения пыток и насилия к осужденным, и порождает условия для совершения сотрудниками внутренних дел должностных правонарушений, тем самым дискредитирует и подрывает авторитет сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих в глазах граждан", - отметил Махамбетов.

Поэтому, был вынесен приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности всех ответственных сотрудников колонии. Им было рекомендовано на постоянной основе повышать свой профессиональный уровень.

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