Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Фрилансеры могут пока не платить пенсионные отчисления

До выхода соответствующего постановления правительства делать отчисления в пенсионный фонд им не надо.

Фото : Костанай-АГРО28 сентября 2018, 14:13

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова прокомментировала вопрос по поводу отчисления 10% в ЕНПФ фрилансерами, передает корреспондент Zakon.kz.

«После принятия закона (о социальном обеспечении) дается время на принятие подзаконных актов. Мы постановление правительства разработали, внести в правительство. В ближайшее время его примем», - сказала она.

По ее словам, пока нет постановления правительства, отчислять10% в ЕНПФ фрилансерам не требуется.

«До его вступления в силу необходимости уплаты нет абсолютно», - сказал М. Абылкасымова.

Ксения Давыдова, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты