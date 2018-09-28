Фрилансеры могут пока не платить пенсионные отчисления
До выхода соответствующего постановления правительства делать отчисления в пенсионный фонд им не надо.
Фото : Костанай-АГРО28 сентября 2018, 14:13
В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова прокомментировала вопрос по поводу отчисления 10% в ЕНПФ фрилансерами, передает корреспондент Zakon.kz.
«После принятия закона (о социальном обеспечении) дается время на принятие подзаконных актов. Мы постановление правительства разработали, внести в правительство. В ближайшее время его примем», - сказала она.
По ее словам, пока нет постановления правительства, отчислять10% в ЕНПФ фрилансерам не требуется.
«До его вступления в силу необходимости уплаты нет абсолютно», - сказал М. Абылкасымова.
Ксения Давыдова, Астана
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4939204-6b02d8226b05bbf23de1dabbd7693786
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...