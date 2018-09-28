Фрилансеры могут пока не платить пенсионные отчисления

До выхода соответствующего постановления правительства делать отчисления в пенсионный фонд им не надо.

Фото : Костанай-АГРО

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова прокомментировала вопрос по поводу отчисления 10% в ЕНПФ фрилансерами, передает корреспондент Zakon.kz. «После принятия закона (о социальном обеспечении) дается время на принятие подзаконных актов. Мы постановление правительства разработали, внести в правительство. В ближайшее время его примем», - сказала она. По ее словам, пока нет постановления правительства, отчислять10% в ЕНПФ фрилансерам не требуется. «До его вступления в силу необходимости уплаты нет абсолютно», - сказал М. Абылкасымова. Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке