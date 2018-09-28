Назначен вице-министр общественного развития Казахстана

Им стала Омарбекова Жулдыз.

Постановлением правительства Омарбекова Жулдыз Кажикеновна назначается на должность вице-министра общественного развития Республики Казахстан, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

Жулдыз Омарбекова родилась в 1983 году в Алматы.

Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Является специалистом по юриспруденции, кандидатом социологических наук. Помимо этого Жулдыз Омарбекова работала ведущим редактором на телеканале, а также является учредителем премии «Алтын Журек» в области благотворительности в Казахстане и Центральной Азии.

Трудовую деятельность начала в 2001 году. В различные годы работала преподавателем социологии; исполнительным директором, президентом благотворительного фонда «Бауыржан».

В 2013–2014 гг. занимала должность и.о. руководителя, руководителя Управления культуры Алматы, в 2014–2015 гг. — заместитель акима Наурызбайского района Алматы. С мая 2016 являлась первым заместителем председателя Алматинского городского филиала партии «Нур Отан».

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