Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назначен вице-министр общественного развития Казахстана

Им стала Омарбекова Жулдыз.

Фото : primeminister.kz28 сентября 2018, 14:24

Постановлением правительства Омарбекова Жулдыз Кажикеновна назначается на должность вице-министра общественного развития Республики Казахстан, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

Жулдыз Омарбекова родилась в 1983 году в Алматы.

Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Является специалистом по юриспруденции, кандидатом социологических наук. Помимо этого Жулдыз Омарбекова работала ведущим редактором на телеканале, а также является учредителем премии «Алтын Журек» в области благотворительности в Казахстане и Центральной Азии.

Трудовую деятельность начала в 2001 году. В различные годы работала преподавателем социологии; исполнительным директором, президентом благотворительного фонда «Бауыржан».

В 2013–2014 гг. занимала должность и.о. руководителя, руководителя Управления культуры Алматы, в 2014–2015 гг. — заместитель акима Наурызбайского района Алматы. С мая 2016 являлась первым заместителем председателя Алматинского городского филиала партии «Нур Отан».


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты