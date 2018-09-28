Жакип Асанов назвал цифровизацию фундаментом доверия населения

По его словам, у Верховного суда есть видение, стратегия и доверие населения в этом процессе.

В Астане завершился круглый стол на тему "Правовое обеспечение цифровизации судов и правоохранительных органов". Высказались о развитии IT-технологий в стране многие авторитетные спикеры. Например, председатель Верховного суда Жакип Асанов рассказал, почему видит цифровизацию новым фундаментом доверия населения к власти, сообщает Zakon.kz.

На совещании Асанов рассказал о ходе работы по обеспечению цифровизации судебного процесса. Асанов назвал цифровизацию фундаментом доверия населения, отметив, что у Верховного суда есть видение, стратегия и доверие население в данном процессе. В числе проблем было названо недостаточное финансирование внедрения электронных инструментов в системе отправления правосудия, сообщили в пресс-службе Сената Парламента РК.

Заместитель Председателя Сената Парламента Бектас Бекназаров напомнил, что глава государства определил цифровизацию стержнем третьей модернизации Казахстана. Широкое внедрение IT-технологий создает благоприятные условия, с одной стороны, для оперативной и эффективной защиты гражданами и юридическими лицами своих конституционных прав и свобод, а также для оптимизации работы судебных и правоохранительных органов и достижения максимальной прозрачности в расследовании уголовных дел и отправлении правосудия.

Вице-спикер Сената дал положительную оценку внедрения автоматизированной информационно-аналитической системы судебных органов "Төрелік". В выступлении было отмечено, что серьезной модернизации подверглись интернет-ресурсы судебной системы, созданы необходимые сервисы по автоматизированному оповещению участников судебного процесса, онлайн-ознакомлению с судебными документами и графиком рассмотрения судебных дел, создан Call-центр судебных органов.

Бекназаров также отметил активную работу Генеральной прокуратуры по цифровизации правоохранительного блока. В частности, реализуются такие важные проекты, как "Электронное уголовное дело", "Единый реестр административных производств", "Единый реестр субъектов и объектов проверок", "Электронное обращение", "Аналитический центр", "Карта уголовных правонарушений". По мнению Бекназарова, интеграция данных проектов с системой "Төрелік" позволит цифровизировать все стадии уголовного судопроизводства от регистрации правонарушения до вынесения приговора суда.

Заместитель Председателя Сената подчеркнул, что принятый в 2017 году Парламентом страны закон по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности закрепил законодательную основу для ведения электронного уголовного судопроизводства в Казахстане. Принимаемые меры позволят снизить возможности для фальсификации и коррупции, сделают производство по этим делам более экономным, уменьшат нагрузку на государственный бюджет без ущерба защите прав и свобод человека и гражданина.

Вместе с тем Б. Бекназаров указал, что одним из нерешенных вопросов остается создание и интеграция Единой информационной системы юридической помощи с системами Верховного Суда и Генеральной прокуратуры. Он также предложил перейти к цифровизации исполнения судебных актов, что могло бы стать логическим продолжением успешно проводимой модернизации судопроизводства.

Свои доклады по теме круглого стола представили председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рахметулин, заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов, заместитель министра юстиции Эльвира Азимова, исполнительный директор Республиканской коллегии адвокатов Сергей Сизинцев.

В мероприятии приняли участие депутаты Сената Дулат Куставлетов, Рыскали Абдикеров, Сауле Айтпаева, Владимир Волков.

В завершение круглого стола Заместитель Председателя Сената Парламента Бектас Бекназаров отметил необходимость успешного завершения процесса перехода на цифровые рельсы правоохранительной деятельности. По его словам, депутаты Сената в лице профильного комитета готовы оказать необходимую поддержку финансирования процесса цифровизации в рамках формирования очередного республиканского бюджета для того, чтобы довести до логического конца эту важную работу.

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