В январе 2019 года ожидается повышение солидарной пенсии

Повышение солидарной пенсии по поручению главы государства производится на опережение инфляции.

Министр труда и соцзащиты населения РК Мадина Абылкасымова в кулуарах Мажилиса парламента РК сообщила об индексации солидарной пенсии в Казахстане в начале 2019 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, индексация пенсий в Казахстане проводится ежегодно в начале года по поручению главы государства.

«Она проводится с опережением инфляции на 2%. В этом году мы на 9% провели индексацию. С 1 января 2019 года дополнительно на уровень инфляции плюс 2% будет проведена индексация», - сказала она.

М. Абылкасымова напомнила, что с июля этого года внедрен новый формат расчета базовой пенсии.

«В среднем ее повысили на 67%. Порядка 1 млн пенсионеров стали получать базовую пенсию в размере 100% от прожиточного минимума, то есть она для них увеличилась в два раза. Сейчас уровень пенсии в Казахстане выше, чем во всех близлежащих странах, во всех странах СНГ. Средний размер пенсии с учетом трех компонентов - базовой, солидарной и накопительной, составляет 101 тысяча тенге», - пояснила министр.

Также глава ведомства отметила, что государство гарантирует сохранность и накопительной пенсии.

«Если заработал меньше и накопления, индексированные на весь совокупный уровень инфляции, оказались меньше, то вот эту разницу мы за счёт государства возмещаем. Это позволяет отвечать на риски, когда происходят финансовые кризисы, волатильность обменного курса. Этот подход позволяет полностью учесть все риски», - подчеркнула министр.

Ксения Давыдова, Астана

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