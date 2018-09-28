Казахстан провел переговоры по созданию прямых рейсов в США
На переговорах обсуждались вопросы создания нормативной базы для выполнения прямых рейсов.
Фото : Пресс-служба МИР РК28 сентября 2018, 16:13
Комитет гражданской авиации провел переговоры по вопросам открытия прямого авиасообщения в США, сообщает Zakon.kz.
Комитетом гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сегодня ведется работа по исполнению поручения Главы государства по открытию прямого авиасообщения в города Соединенных Штатов Америки.
"В рамках данной работы в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки (город Вашингтон) прошли переговоры с участием двух сторон", - говорится в сообщении на официальной странице КГА в Facebook.
На переговорах обсуждались вопросы открытия прямого авиасообщения, а также нормативной базы для ее выполнения. По итогам встречи стороны договорились продолжить работу в данном направлении.
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