Генерал-майор Бижигитов: Правильно, что полицейских называют "мусора"

Стражи порядка действительно занимаются мусором общества, собирают их, борются с ними.

Знакомьтесь: Осман-Рустамбек Бижигитов, генерал-майор милиции, кандидат юридических наук, профессор, Заслуженный работник МВД СССР и Казахстана. 45 лет отдал он отечественной полиции, его единственный сын тоже был лейтенантом полиции, погиб в 21 год при исполнении служебных обязанностей. Всего за годы независимости на службе погибли 799 страж порядка, 2370 человек получили увечья, ранения. В мирное время полиция несет боевые потери. Как улучшить их работу и завоевать доверие общества? Об этом и другом читайте в эксклюзивном интервью генерала специально для Zakon.kz.

- Осман-Рустамбек Байгенженович, вы согласились на непростое откровенное интервью. Почему?

- Вся моя жизнь прошла в органах внутренних дел, начиная с 17 лет, когда я в 1970 году поступил в Омскую высшую школу милиции МВД СССР, и до 60 лет, пока не ушел на пенсию. Вот почему. И как вы знаете, я потерял единственного сына, он был лейтенантом полиции, погиб при исполнении служебных обязанностей. Поэтому, сколько я буду жить, я буду жить жизнью полиции. Вы хотите, чтобы я сказал вам свое видение реформирования органов внутренних дел?

- Да.

- Хорошо, только ничего не искажайте, пишите так, как я говорю. Тема эта очень обширная и очень болезненная.

- Сейчас только ленивый не говорит о тех безобразиях, которые творятся в полиции. Казахстанцы требуют капитально ее реформировать вплоть до увольнения всех руководителей, и навести порядок. Что скажете?

- Конечно, все те недостатки и нарушения в работе полиции, о которых говорят на всех уровнях, имеют место быть, но в то же время давайте не забывать, что сотрудники полиции те же члены нашего общества, они же не с Марса прилетели. Давайте посмотрим на себя. Что, каждый из нас на своем месте - и в госслужбе, и в бизнесе, и в других структурах - на должном уровне исполняет свои обязанности? Далеко не так. В медучреждениях порой неправильно ставят диагноз, без подношений нормально не лечат. В учебных заведениях есть факты мздоимства. Бизнесмены уходят от налогов, у банков забирают лицензии за финансовые нарушения. За взяточничество и злоупотребление служебным положением Национальным бюро по коррупции привлечен к уголовной ответственности не один десяток акимов районного звена, которым, кстати, завтра будут подчиняться районные отделы полиции.

Поэтому шельмовать только полицию будет в корне неправильно. Все-таки правопорядок и общественная безопасность в стране обеспечиваются, раскрываемость всех видов преступлений не ниже, чем в других странах СНГ.

Да, полиция - особая организация, поэтому государство и общество вправе требовать от нее эффективности и качества работы. Поэтому давайте сообща подумаем, как это сделать, как выполнить поручение Президента по этому вопросу.

- Всё равно о полицейских мало кто говорит хорошо, многие считают, что они все взяточники, вымогатели, нехорошие люди…

- Не спорю, есть еще и такие полицейские, которые, имея определенные властные полномочия, создают негативный фон полиции, переступают закон, злоупотребляют своим служебным положением, занимаются мздоимством. И если мы будем заниматься полумерами, то все это будет продолжаться, так как он не будет дорожить своей профессией и думать о безупречной деловой репутации. Сейчас никто не боится увольнения, если уволят, он пойдет в бизнес, и будет в разы больше получать, тем более, с таким опытом работы в органах, поэтому он и не переживает. При таком положении дел, откуда будет уважение к полиции со стороны населения и общества?! В связи с этим, хотелось бы обозначить одну очень серьезную проблему.

Определенная часть руководящего состава – РОВД, ДВД области назначается по просьбам и указаниям. И это такие просьбы, которые не выполнить нельзя. У иных из них есть покровители в эшелонах власти и это ни для кого не секрет. Некоторые руководители в какой-то мере связаны с вопросами семейного бизнеса, что также подталкивает их на определенные нарушения.

И когда профессионал, у которого нет крыши, видит все это, у него руки опускаются, он теряет надежду на карьерный рост, на перспективу, он видит, что некоторые назначаются по блату, сват-брат, а у него ничего этого нет, кроме как профессионализма, и он тоже начинает работать спустя рукава, он не надеется на объективное выдвижение, объективную оценку своего труда, он так и может всю жизнь проходить в замах, понимаете? Это тоже проблема.

- Как вы смотрите на то, что с недавних пор у нас начальников ДВД стали назначать акимы?

- Я не в восторге. Если начальника ДВД назначает аким, то он же и снять может. Я не совсем понимаю, как гражданский человек назначает человека в погонах, который живет по уставу, по положению о прохождении службы, на которого распространяется пенсионное обеспечение МВД, который связан с оружием, с секретными делами и так далее.

- Аким же не просто сам назначает начальника полиции, он согласовывает его кандидатуру с министром внутренних дел.

- Министр представляет кандидатуры, которые в резерве и с этого резерва аким выбирает, на маслихате рассматривают. Ну, якобы так. Вот у нас изучают опыт Грузии, Германии, Франции. Ну вы извините, это же другие государства, с другими подходами к закону, у них другие, законопослушные граждане, другие взаимоотношения. У них же нет кокешки, агашки, татешки, брат, сват… У них же другая демократия, другие понятия, другое воспитание, другие традиции… Как эту матрицу переложить на нас? У нас же другие родственные взаимоотношения, узы, обычаи, традиции, у нас же по родам, жузам, кланам.

Вот министр берет резервиста и представляет его акиму для назначения начальником ДВД региона. К примеру, вы аким области. А вы что, через аппарат не сможете протащить из резерва своего человека или поставить его в резерв? И что, министр будет из-за него байговать с акимом области? Ну один раз побайгует, второй раз, испортит отношения...

На мой взгляд, надо прописать вот что. Местная полиция это же все те подразделения, которые содержатся за счет местного бюджета. Это подразделение, которое обеспечивает общественный порядок. Пожалуйста, спрашивайте, назначайте, понижайте. Хотите, личный состав увеличивайте. Есть в бюджете деньги, повышайте зарплату. Пожалуйста, вопросов нет.

Но у нас еще есть оперативно-следственные подразделения, которые содержатся за счет республиканского бюджета и которые связаны с оперативной деятельностью.

В связи с этим неплохо бы было прописать, что исполнительная власть в категорической форме не должна вмешиваться в оперативно-розыскную и следственную деятельность департаментов полиции областей и районов. И по этим вопросам не заслушивать, потому что оперативник связан с секретной работой, а следователь руководствуется только УПК, УПК – вот кто его начальник.

Поэтому хотелось бы, чтобы заместители по оперативной и следственной работе департаментов полиции областного и районного звена назначались министром. Чтобы этот блок был подотчетный министру и отчитывался перед министерством внутренних дел. Конечно, аким области может заслушивать назначенного начальника департамента полиции об общем состоянии преступности.

Также нам раз и навсегда нужно очистить органы внутренних дел от несвойственных им функций, а то мы то убираем, то обратно возвращаем. Нельзя так делать. Допустим, сейчас у нас есть КЧС, бывший МЧС, подразделение миграции. В моем понимании эти вопросы очень сложные, сейчас миграция будет разрастаться. Видите, Сирия с Ливией заполонили Европу, под боком у нас Афганистан. По этим линиям необходимо своевременно принимать решения, докладывать правительству, получать от него помощь. То есть там должен докладывать первый руководитель. А сейчас, находясь в МВД, они пребывают на вторых ролях.

Вторая сторона медали: КЧС отвлекает министра от его главных обязанностей, потому что министр должен и их вопросы решать.

Миграция – огромный блок, там тоже нужно анализировать эти процессы, вносить правительству свои предложения, вовремя все это решать. Вот в России есть самостоятельная миграционная служба, а у нас нет.

Если очистим МВД от второстепенных задач, министр со своим аппаратом будет нацелен на главную свою задачу – обеспечение общественной безопасности и порядка, своевременное раскрытие и расследование преступлений. Это задачи любой полиции, любой страны. Повысится эффективность. А сейчас он должен заниматься всем и за все его бьют. В одном месте поправил, в другом месте началось и вечно он битый, вечно он виноват, за все отвечает. И это одна из причин слабой эффективности системы.

Недавно в России я встречался со своими коллегами-генералами, сокурсниками, и вот они сейчас прорабатывают вопрос – транспортные подразделения по участкам, по территории обслуживания передать в ДВД. У нас, допустим, аэропорт Алматы, вокзалы Алматы – 1 и Алматы – 2 находятся на территории ДВД, но начальник ДВД к ним отношения не имеет, он на подразделение ЛОВД не влияет. А если бы все эти подразделения подчинялись бы начальнику ДВД Алматы, он бы с них спрашивал, взаимодействие было бы, совместные мероприятия были бы, очистили бы эти вокзалы от преступных элементов, навели там порядок. При этом, возможно, были бы сокращения, то есть освобождение денежных средств.

- Аким сам назначает начальника полиции и сам освобождает? Это правильно?

- Думаю, министру внутренних дел нужно дать право освобождать начальника департамента областной полиции и районного звена. За коррупцию, за развал работы, за низкие показатели, нарушение служебно-воинской дисциплины, хотя того назначил аким с последующим уведомлением последнего.

Далее. Несколько лет назад у нас был принят закон о правоохранительной службе и в нем впервые классные чины прокурорских работников приравнены к спецзваниям.

В законе прописано, потолок звания Генерального прокурора – высший государственный советник юстиции. Значит, у Генпрокурора четыре звезды. А четыре звезды это по воинским званиям генерал армии. А звание министра внутренних дел остановилось на генерал-полковнике, на одно звание ниже, три звезды.

По этому поводу пошли дебаты, что в МВД нет армии, значит, не может быть звания генерала армии. Но в России у министра внутренних дел четыре звезды и он называется не генерал армии, а генерал полиции. У нас можно было бы назвать главный генерал полиции. Вот мы все генералы, а министр главный генерал. Почему бы это не продумать, это же тоже играет на престиж полиции.

Из наших рядов, из МВД вышел Алик Шпекбаев, генерал полиции. Вы посмотрите, какие у него хорошие начинания, как он сейчас высветился как организатор. Недавно вроде назначен руководителем Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, но за это время он успел сделать оптимизацию агентства в целом, провел сокращения, слияние всех дублирующих структур и так далее. В итоге в 2,5 раза поднял зарплату, пригласил хороших специалистов из других ведомств. Словом, уходит от стереотипов. Хороший пример и результаты есть.

- У всех на устах опыт Грузии, он применим для Казахстана?

- Я только недавно был в Грузии. Территория этой страны меньше нашей самой маленькой области, личный состав у них меньше нашего в разы. Правильно сказал Каирбек Шошанович Сулейменов, что у них там политическая ситуация совсем другая, там была война с Абхазией, Южной Осетией. И еще говорят, там всех полицейских поувольняли. Мы такое себе не можем позволить, мы не можем всех подряд уволить, завтра начнутся судебные дела по незаконно уволенным. Это неправильно, это нарушение прав человека. У них там война была и все это списалось.

Каждое государство индивидуально и имеет свою историю, не надо примериваться к чужому опыту, нам никакой опыт не нужен, нам надо просто резко поднять зарплату и всё.

Тогда человек будет зубами держаться за работу, чтоб его не уволили. Будет ценить свое рабочее место, семья его будет уважать, что хорошо зарабатывает. И он будет знать, за что рискует, за что у него ненормированный рабочий день. А если ему еще и по льготной программе жилье дать и в садик ребенка устроить, и соцпакетом обеспечить, то он тем более будет ценить свою работу, дорожить своим рабочим местом.

- Вот тебе и подбор кадров, да?

- Извините, подбирают с улиц пьяниц, подбирают мусор, а в отношении кадров должен быть отбор. Когда вы мне будете платить, обеспечите всем необходимым, все дадите и скажете, теперь иди, работай, я буду за это место держаться, и на одно вакантное место будет 20-50 человек, и среди них будут отбирать, а не подбирать.

Вот в Америке специально для полицейских разработан тест, чтобы он был фотогеничный, всегда улыбался и рост был не ниже метр 80, без живота, стройный, отутюженный. К такому подходят все иностранцы и фотографируются с ним, потому что он фотогеничен, привлекателен.

А у нас что? Ниже фляги, выше ведра, дубинка по полу болтается, как сабля. Рот открыл, зубов нет. Почему? Потому что отбора нет, на вакансию желающих нет. Работают по принципу: выгонят так выгонят, пока не выгонят, соберу что-нибудь. Так что нам нужен хороший отбор кадров и никакого заморского опыта не надо.

Вы знаете, я же последние годы был начальником Департамента собственной безопасности МВД и видел, что один идет, второй его поддерживает. Зачем? Сократите. Вот Шпекбаев сделал это и ничего страшного не случилось. Сократите всё дублирующее, уберите всяких замов, помов, всякие прокладки. А то у нас один начальник и три подчиненных. А у этого начальника еще два зама. Сделайте крупное управление, один начальник, один зам и больше ничего не надо. Оптимизируйте систему. Нет же, этого уволить нельзя, потому что у него крыша, этого нельзя, потому что у него родственники, этот свой, этот еще какой-то… Нам нужно резко оптимизировать систему и на вырученные деньги в какой-то мере решить вопросы повышения зарплаты сотрудникам. И ничего придумывать больше не надо.

- Все госорганы всегда жалуются, что денег нет.

- Ресурсы есть внутри любой системы, надо только хорошенько поискать.

- Может, еще и аттестацию вернуть среди полицейских?

- Неплохая идея, но аттестация должна быть реальной. Несколько лет назад у нас была аттестация, и такой шум был, помните? Пусть меня простят некоторые товарищи, но эта аттестация попахивала фикцией.

- Почему?

- Это было очередным собиранием денег…, того не трогай, этого не трогай. Профессионалы жаловались, говорили, я не мог развести, многие оказались не у дел. Надо провести реальную аттестацию с привлечением депутатов, правозащитников, ветеранов МВД, генералов, журналистов и других представителей общественности. И когда мы все это сделаем, надо будет ужесточить квалификационные требования.

Конечно, полиция не может устраивать абсолютно всех граждан, это все-таки карательный орган, силовая структура. При решении комплекса вопросов полиции максимально уйдут все нарушения, недостатки, имеющиеся сегодня в ее работе. Следовательно, появятся уважение и доверие граждан и общества.

- Каково положение сотрудников полиции на бытовом уровне, обеспечиваются ли они жильем?

- Жилья у основной массы полицейских нет. Чтобы обеспечить их доступным жильем, возможно, нужна специальная государственная программа. То, что им время от времени выделяют несколько квартир – не выход. Обо всех этих проблемах – зарплата, жилье, соцпакет говорят на всех уровнях, но кардинального решения нет. Говоря образно, все хотят «малой кровью» решить большую государственную проблему. Я бы сравнил полицию с домом. Дом снаружи все время белят, красят, а проблемы внутри жильцов, семьи остаются.

В моем понимании, если работник полиции не будет дорожить своим рабочим местом - а дорожить он будет только в том случае, если будет должное обеспечение - то сегодняшнее реформирование, модернизация будут очередной фикцией. Опять что-то наполовину сделаем, наполовину подкинем, но это не кардинальное решение государственной проблемы, это полумеры.

- Как вы считаете, устарело ли название МВД, надо ли его менять?

- МВД является правопреемником НКВД наряду с госбезопасностью. А раз мы правопреемники НКВД, то среди тех, кто пострадал от репрессий и их детей на генном уровне имеется неприязнь к МВД.

В советское время название МВД было оправдано, потому что МВД действительно занималось многими внутренними делами. Министерству внутренних дел подчинялись почта, связь, железная дорога, стройки, то есть все внутренние дела. Но сегодня главнейшая функция МВД заключается в обеспечении общественной, внутренней безопасности страны и, в конечном счете, в защите интересов граждан, общества и государства. Это входит в концепцию национальной безопасности в целом. Будет внутри государства стабильность, значит, еще больше потекут инвестиции, будет благоприятный экономический, туристический климат, потому что у нас в стране спокойно, никто никого не обижает, не грабит, не убивает. А это обеспечивает МВД. Раз так, МВД свое название уже изжило, так как сейчас перед ним стоят более конкретные, узкие задачи.

Может, пришло время переименовать МВД в министерство общественной безопасности или министерство внутренней безопасности?

В других же странах есть министерство общественной безопасности. Надо конкретизировать функции и задачи МВД.

С другой стороны, сейчас во всех странах существует проблема экстремизма и терроризма, предупреждением которых наряду с КНБ занимается МВД. Это тоже относится к вопросам внутренней безопасности.

- При МВД у нас несколько академий, нужны ли они?

- Хороший вопрос. Я сам работал заместителем начальника академии МВД и изнутри знаю эту тему. Конечно, эти учебные заведения выпускают массу юристов, но такой потребности в органах нет. Мало того, определенная часть этих выпускников, получив знания оперативно-розыскной, следственной деятельности, потом уходят в бизнес и другие структуры и ведомства. Но это же специальные знания. Зачем готовить на сторону специалистов? Значит, мы должны готовить потребное количество, которых завтра при выпуске могли бы устроить на работу, а не вал выпускать.

- Какой выход предлагаете?

- Почему бы нам не создать одну компактную, небольшую академию управления, которая бы готовила руководителей районного и областного звена и аппарата МВД, стоящих в резерве. Вы знаете, раньше при академии МВД СССР был университет искусства, и народный артист Юрий Яковлев был ректором. Там преподавали известные артисты - Ульянов, Жженов, Зыкина и другие. Они преподавали нам искусствоведение, литературоведение, искусство поведения и общения. И мы бы в своей академии управления готовили достойных интеллигентных, интеллектуальных руководителей, всесторонне развитых, его учить этому надо. Он всю жизнь разговаривал с криминальными элементами, а здесь другой уровень отношений, другие понимания. Поэтому мы этого назначенца должны подшлифовать в академии управления, и выпустить его очень сильным во всех отношениях руководителем, адаптированному к общественной деятельности, к взаимодействию с обществом, с органами власти. Мы должны из профессионала сделать руководителя.

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- Как-то вы возмущались, что вас, генералов в отставке, не привлекают к решению задач общества и эта публикация вызвала большой резонанс. Что-нибудь изменилось?

- Ничего не изменилось. Как вы знаете, у нас в Казахстане есть общественное объединение «Совет генералов», членами которого являются генералы силовых структур в отставке - КНБ, МВД, Министерства обороны и органов прокуратуры. Эти генералы стояли у истоков суверенного Казахстана, у истоков образования правоохранительной системы, среди них бывшие министры внутренних дел Булат Баекенов, Каирбек Сулейменов, Болат Искаков, Зауытбек Турысбеков. Я уж не говорю о том, что в «Совете генералов» каждый второй – бывший замминистра, начальники УВД, ГУВД (ныне ДВД).

Это профессионалы высокого класса, они начинали работать еще при Советском Союзе, имеют за плечами почти полвека стажа и кто, как не они, знают эту систему и могли бы принести пользу в деле ее реформирования. Но, к сожалению, эти генералы сегодня не привлечены к этому, их нет ни в центральной группе по выработке концепции модернизации полиции, ни в общественных советах на местах. Это как понимать?

Почему нас не привлекают, почему нас не спрашивают, почему не запрашивают наши предложения? Это же государственное дело.

Сейчас кто только не вносит свои предложения по реформе, но только не генералы. А ведь это не просто реформирование чего-то, это реформирование полиции, одного из главных механизмов государственного управления. Ни одно государство мира не обходится без полиции, полиция - это орган, который обеспечивает права всех граждан, общества и государства. И если, допустим, человек за всю свою жизнь может ни разу не соприкоснуться с сельским хозяйством, или с промышленностью, или с искусством, то с полицией люди соприкасаются ежедневно, поэтому вопросы реформирования органов внутренних дел касается каждого из нас.

Отношение общества и граждан к полиции сложилось не сегодня, и полиция стала такой не сегодня, к ней всегда применялся остаточный принцип, поэтому мы сейчас имеем то, что имеем.

Во времена Петра Первого к нему на подпись принесли документ по жалованию госслужащих. Он посмотрел и когда дошел до жалования полицейских, перечеркнул указанные размеры и в разы поставил меньше. И когда его спросили, почему уменьшили им зарплату, ведь работа полицейских трудная, опасная, царь сказал, остальное они найдут на улице. Видите, уже в то время подталкивали полицию к этому состоянию.

Или другой пример. Раньше же было НКВД, куда входили госбезопасность и милиция. Машин тогда не было, все ездили на лошадях. И вот согласно разнарядке лошадям госбезопасности полагалось по 5 кг овса, а милиции – 3 кг, хотя это один орган был. Как видим, уже в то время к полиции было такое неоднозначное отношение.

Также в советское время должностные оклады сотрудников милиции, надбавки по званиям были намного ниже, чем в армии и КГБ.

- Значит, надо уходить от остаточного принципа.

- Да, если мы хотим иметь высокопрофессиональную, уважаемую, не коррумпированную, неподкупную, престижную полицию, то должны уйти от остаточного принципа, для этого нужно политическое государственное решение.

Что такое полицейская служба? Все вроде понимают, что это сложная, опасная работа, ненормированный труд, работа в выходные, праздники, сложные психологические нагрузки, но в то же время ничего принципиального для улучшения их условий не делается. В праздничные дни идут всякие мероприятия, все отдыхают, гуляют, а полицейские находятся на службе, обеспечивают общественный порядок. А у него ведь тоже семья, дети, которых нужно повести на праздник, а он работает. Я уж не говорю о том, что они постоянно участвуют в каких-то операциях, задержаниях.

Я вам сказал о наружной, патрульно-постовой службе, которая обеспечивает общественный правопорядок. Они ходят в форме и люди в основном судят о полицейских по ним. Но сыщики, оперативники, следователи, криминалисты ходят в гражданской одежде и их рутинную работу вообще никто не видит.

- То есть львиная доля полицейской работы для населения не видна?

- Совершенно верно. Большинство преступлений совершается в вечернее и ночное время, оперативникам, следователям надо выезжать на место происшествия, делать осмотр, раскрывать по горячим следам, они же не скажут начальству, извините, я пошел спать, завтра с утра займусь. Это не заметная, рутинная работа. У того же следователя куча уголовных дел, и он работает, не считаясь со временем, так как уголовные дела имеют сроки.

Полицейская служба очень опасная, ни одной другой профессии больше нет, которая имела бы такую степень опасности, такие риски и психологические нагрузки.

Вы только вдумайтесь, за годы независимости погибли 799 сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей! 2370 человек получили увечья, ранения. В мирное время полиция несет боевые потери!

- В армии тоже бывают смертельные случаи среди военнослужащих, например, на учениях.

- Вы извините, но если солдат погиб на учениях, значит, была вина руководителя, он не организовал как нужно эти учения, не обеспечил безопасность, не так провел инструктаж и так далее. Но полицейский же погиб, защищая вас, меня! Именно при исполнении служебных обязанностей. И это наблюдается постоянно, эти потери в статистике уже устоялись, мы привыкли к этому, как будто, так и положено. И это, к великому сожалению, не прекратится, потому что преступники, равно как и правонарушения в одночасье не исчезнут, а это значит, будут сопротивления, будут задержания и такая работа должна соответственно оцениваться.

Трудная, опасная работа дает отпечаток на личности полицейского, от постоянного контакта с преступным миром он начинает деградировать, он же не с художниками, не с композиторами общается, а с утра до вечера имеет дело с преступными элементами. Там ИВС, вонище, спецприемник, там задерживают какого-то грязного бомжа, какого-то дебошира... И он целый день видит только негатив, и вы не представляете, какая это морально-психологическая нагрузка, какой надлом. А еще говорят, работники полиции не культурные. Ну как будешь культурным при такой работе? И правильно, что на полицейских говорят мусора, вы, наверное, слышали, что их так называют, они же на самом деле занимаются мусором общества, отрепьем, собирают их, борются с ними.

И последнее. У нас министром внутренних дел за образцовую службу руководящему составу присваивается знак «Заслуженный работник МВД». В России, кроме этого звания, указом президента присваивается «Почетный работник МВД», что приравнивается к ордену с соответствующими льготами. Почему бы у нас такое не продумать? Опять же повышение престижа службы…

Торгын Нурсеитова

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