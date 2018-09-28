В Атырау задержан радикал, подозреваемый в нескольких изнасилованиях

В числе жертв подозреваемого - 18-летняя студентка и 15-летняя школьница.

В Атырау задержан 28-летний приверженец деструктивного религиозного течения, которого подозревают в изнасиловании, передает Zakon.kz со ссылкой на УДР Атырауской области.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый, уроженец Атырауской области, 1994 г.р., будучи холостым и являясь приверженцем деструктивного религиозного течения "псевдосалафизм", заводил виртуальные знакомства в социальной сети ВКонтакте с женщинами и девушками, в том числе с несовершеннолетними.

Он вел с ними постоянную переписку, обменивался фотографиями. В результате - добился от некоторых женщин и девушек отправки фотографии в обнаженном виде. При этом после получения номера телефона собеседниц предлагал вступить в интимную связь. В случае отказа грозился опубликовать их откровенные фотографии и переписку в социальных сетях.

"В ходе расследования стало известно, что подобным образом в течение года он склонил к сексуальной связи некоторых замужних женщин, намного старше его самого. В том числе гражданин Т.А. склонил двух девушек к неоднократной половой близости (студентка колледжа 18 лет, школьница 15 лет). Заявление о преступлении поступило от родителей пострадавших, которым стало известно о сексуальном шантаже", - сообщили в ведомстве.

В данное время ведется досудебное расследование статье 121 ч.1 (действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей) и ч.3 п.3 (совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего лица) УК РК.

К подозреваемому применена мера пресечения "арест", с водворением в следственный изолятор Атырау.

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